بعد ۹ أشهر من مغادرته بلاده على متن جواد، وصل المواطن البولندي كريستيان بيرجير، يوم الجمعة، إلى ولاية «أدي يمان» التركية، بغية التوجه إلى القدس لأداء الحج وعقبها إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بغية التعرف على الدين الإسلامي.

ودخل بيرجير، إلى الأراضي التركية قبل ۳ أشهر، برفقة جوادين يمتطيهما، فيما وصل الجمعة، إلى «أدي يمان» (جنوب)، عقب مروره من عدة ولايات تركية.

وفي حديثه للأناضول، أوضح بيرجير، أنه يعتنق الديانة المسيحية، ويجيد قراءة القرآن الكريم، ويرغب بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة للتعرف على الدين الإسلامي عن كثب.

وقال «خرجت قبل ۹ أشهر من بولندا، وزرت العديد من الولايات التركية خلال رحلتي، وسأتوجه إلى القدس، وبعد ذلك إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة».