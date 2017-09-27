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رقم الخبر: 203633 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 15:32 الاقسام: ثقافة وفن  
نوفمبر المقبل.. اقامة الدورة الـ25 لاسبوع الكتاب الايراني

نوفمبر المقبل.. اقامة الدورة الـ25 لاسبوع الكتاب الايراني

عقدت الجلسة الاولى لمجلس وضع سياسات الدورة الخامسة والعشرين لاسبوع كتاب الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور محمد سلغي مشرف المعاونية الثقافية لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي واعضاء المجلس وتقرر فيها ان يتم اقامة هذه الدورة من اسبوع الكتاب في الفترة من 11 الى 17 نوفمبر المقبل.

 وقال سلغي في الجلسة ان معرض طهران الدولي للكتاب يقام في النصف الاول من السنة الايرانية وهو اكبر تظاهرة ثقافية في البلاد بينما يقام اسبوع الكتاب وهو اكبر حدث ثقافي حول الكتاب والقراءة في النصف الثاني من السنة من قبل وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

كما تحدث مجيد غلامي جليسة امين الدورة الخامسة والعشرين لاسبوع كتاب الجمهورية الاسلامية الايرانية فشرح فعاليات اسبوع الكتاب وقال ان برامج وفعاليات اسبوع الكتاب بدات من مدينة نيشابور بوصفها «عاصمة الكتاب الايرانية».

وقرر اعضاء المجلس في هذه الجلسة ان يقام اسبوع الكتاب في الفترة 11- 17 نوفمبر المقبل في ارجاء البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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