يقيم مركز الفنون التشكيلية بالتعاون مع نقابة الفنون التشكيلية «روايت فتح» معرضا لتصميم ملصق «Poster» بعنوان «الإبادة الطائفية في ميانمار» بهدف إدانة الجرائم المنظمة ضد شعب ميانمار المضطهد.

أن المعرض الذي سيقيمه مركز الفنون التشكيلية بالتعاون مع نقابة الفنون التشكيلية «روايت فتح» سيتناول ثلاثة مواضيع، «صمت وسائل الإعلام الغربية ومنظمات حقوق الإنسان حيال ابادة المسلمين في ميانمار»، حصول «أون سان سو تشي» على جائزة نوبل، « الابادة العرقية والطائفية في ميانمار».

وسيقام المعرض في العاصمة الايرانية طهران في شارع سمية مركز الفنون التشكيلية.