قال مدير مشروع بناء الابواب الذهبية لمرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي(ع) في مدينة سامراء العراقية ان الأبواب سيكتمل بناؤها في غضون شهرين وسيتم نقلها الى العراق لتركيبها في مبنى المرقد الطاهر.

وقال علي رضا ميداني، في تصريح للصحفيين، ان هذه الابواب الذهبية يتم بناءها في محافظة البرز /غرب طهران/، داعيا وسائل الاعلام الى اطلاع الناس على المشروع بصورة جيدة لاجتذاب المزيد من التبرعات.

واضاف، ان عدد الابواب التي يتم بناءها لتركيبها في المرقد الطاهر ستة ابوب ويتم انجاز المشروع بتبرعات اهالي المحافظة بصورة كاملة.

وتابع: ان محافظة البرز تطوعت لانجاز مشروع بناء الابواب الذهبية الستة منذ آذار/ مارس عام 2015 حيث تم اعداد ورشات العمل والمعدات والمواد المرتبطة من اموال التبرعات الشعبية لاهالي المحافظة دون اية مساعدات رسمية.

ونوه الى ان ذهبا خالصا، بوزن 9 كيلوغرامات و300 غرام، استخدم في بناء هذه الابواب والتي بني هيكلها من خشب الصاج حيث يمكنها البقاء لفترة 400 عام.