وقع مسؤولو معهد البولیمر الإیرانیة وجمعیة البلاستیك الفرنسیة علی اتفاقیة التعاون المشترك. ووقع کل من شروین احمدي رئیس معهد البولیمر الذي یتشکل من 20 شرکة علمیة "وداني ویان" رئیس جمعیة البلاستیك علی الاتفاقیة بهدف رفع مستوی العلوم التقنیة وجودة المنتجات في إیران.

کما أکد المسؤول الفرنسی علی أن إیران تتمتع بقدرات وإمکانیات ضخمة ویمکن أن تتحول إلی قطب صناعي في المنطقة ومن هذا المنطلق تولي فرنسا اهتماما بالغا بالتعاون مع إیران.

وتم توقیع الإتفاقیة علی هامش أعمال معرض ایران بلاست الدولي الحادي عشر التي انطلقت الأحد في طهران بمشارکة 600 شرکة ایرانیة و524 شرکة أجنبیة من 23 دولة.