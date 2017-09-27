وقال كيوان ساعتي، في تصريح صحفي يوم الاثنين حول الالوان المثبتة في اسفل العلبة، انه كالكثير من العلامات الاخرى فان مايردده البعض هو ان هذه الالوان تعني كالتالي:

الاحمر: مواد طبيعية + مواد كيميائية

الاسود: مواد كيميائية تماما

الاخضر: مواد طبيعية

الازرق: مواد طبيعية + عقاقير طبية

وواصل أمين الجمعية الإيرانية لطب الأسنان: في الواقع، فإن مربعات الالوان المثبتة في اسفل علبة معجون الاسنان لاعلاقة لها بمحتوى المواد، ويطلق على هذه العلامات أو المربعات الملونة color Marks او Marks Eye والتي تشير الى عملية الإنتاج، وتدلل على ان عملية التصنيع لمنتج ما والتي تتم داخل الاجهزة بسرعة فائقة حيث تتم مشاهدة العمليات المرتبطة بواسطة معدات الرقابة الضوئية.

وأوضح ساعتي أيضا: ان مايهم في معرفة المحتوى الكيميائي لمعجون الأسنان، قد سجل في المعلومات المكتوبة حول المكونات على غلاف معجون الأسنان المدونة، والتي تمنح مايكفي من المعلومات.