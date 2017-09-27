أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم البرتغالي أندريه فياش بواش، مدرب شنغهاي سيبغ، بسبب تعليقاته ضد غوانغجو إيفرغراند في المواجهة الصينية ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرم الاتحاد الآسيوي المدرب البرتغالي بمبلغ 14 ألف دولار بعد أن اتهم غوانغجو بالخداع مدعيا أنه دبر سلسلة من "حوادث" الطرقات لتأخير وصول فريقه شنغهاي سيبغ إلى الملعب في إياب ربع النهائي.

واعتبر الاتحاد الآسيوي أن فياش بواش، الذي سيتابع مباراة فريقه الأربعاء ضد أوراوا رد دايموندز في ذهاب نصف النهائي، جعل اللعبة سيئة السمعة.

وأظهرت لقطات فيديو على شبكة الانترنت، تم تصويرها على ما يبدو من الحافلة التي أقلت فريق شنغهاي إلى الملعب، سلسلة من خمسة حوادث على الطريق تتعلق بنفس السيارات في مدينة غوانغجو شمال الصين.

وقال فياش بواش مدرب تشيلسي وتوتنهام الإنكليزيين سابقا بعد المباراة موجها أصابع الاتهام مباشرة إلى إيفرغراند: "جئنا في الحافلة لخوض المباراة، ولكن نفس السيارتين تعرضتا إلى ثلاثة حوادث أمامنا، وبالتالي إنها مشكلة".

كما انتقد قرارات الحكم الإيراني علي رضا فيغاني لطرد لاعبين من فريقه في الوقت الإضافي هما وانغ جياجي ووانغ شينتشاو في الدقيقتين 97 و116 على التوالي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه قرر فرض غرامة على المدرب البرتغالي "لعباراته الهجومية ضد الحكم وتعليقاته في المؤتمر الصحافي بعد المباراة"، مؤكدا أن تكرار ذلك "سيؤدي إلى عقاب أكثر شدة".

وتأهل شنغهاي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم الثلاثاء بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة مع مضيفه غوانغجو في مواجهة صينية بحتة.