تعد البامية من النباتات المفيدة للإنسان لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين C وحمض الفوليك والكالسيوم ، كما أنها تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على ألياف غذائية عالية.

أن البحوث الطبية التي أجريت حول فوائد البامية لمرضى السكر مازالت في مراحلها الأولى، لكن إحدى هذه الدراسات أفادت أن مياه البامية تستطيع تحسين مستويات السكر في الدم، كما أشارت دراسة أيضاً إلى أن بذور البامية المحمصة التي استخدمت لفترة طويلة في تركيا كعلاج لمرضى السكر ثبت تأثيرها الإيجابى على خفض نسبة السكر في الدم.

وعدد الموقع الأمريكي الفوائد الصحية للبامية كالتالي :

- مضاد للأكسدة: تحتوي البامية على مضادات أكسدة، التي تجعلها لها تأثير مضاد للإجهاد، وتعمل على تقليل التوتر.

- انخفاض الكولسترول: تساعد البامية أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والصفات المضادة للأكسدة التي تجعل تناولها مفيدا لمرضى السكري.

- مكافحة التعب: أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول البامية يؤدي إلى تنشيط الإنسان كما أنها تؤدي إلى تنشيط القلب والأوعية الدموية هو جزء أساسي من الوقاية والعلاج من مرض السكر.

-ماء البامية: ينصح مرضى السكر بشرب«ماء البامية» الذي يساعد على تقليل أعراض مرض السكر. تقوم المياه بامتصاص بعض المواد الغذائية القيمة في قرون الجلد والبذور، الأمر الذي يجعل شرب ماء البامية وسيلة سريعة لجني فوائد البامية دون تناولها.