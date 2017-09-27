أعلن مدرب أستراليا أنجي بوستيكوجلو، قائمته لمواجهة سوريا في جولة فاصلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، التي ضمت 23 لاعبا الأربعاء.

وكان جيمي ماكلارين ورايان مكجوان واليكس جيرسباك ضمن سبعة لاعبين استبعدوا من القائمة المبدئية التي ضمت 30 لاعبا.

ويتجه الفريقان إلى ماليزيا للعب مباراة الدهاب يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم يتواجهان إيابا بإستاد سيدني الأولمبي في العاشر من نفس الشهر.

وسيلتقي الفائز في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وسيضمن الفائز من الجولة الفاصلة العالمية مكانا في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال بوستيكوجلو في بيان "أنا واثق أننا نمتلك مجموعة من اللاعبين بوسعهم تحقيق هدف التأهل للمرحلة التالية في التصفيات".

وأضاف "مثلما قلت في العديد من المناسبات، من المهم امتلاك جماهير ضخمة في المباراة الثانية وأنا واثق أن اللاعبين سيقدرون مساندة المشجعين المحليين".

ومن المرجح أن يمنح بوستيكوجلو شارة القيادة إلى لاعب الوسط مارك ميليجان أو تيم كاهيل إذا كان المهاجم المخضرم ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة التي ستقام في ماليزيا.

وجاءت قائمة أستراليا على النحو التالي:

حراس المرمى: مات رايان - ميتش لانجيراك - داني فوكوفيتش.

المدافعون: عزيز بيهيش - ميلوش ديجينك - ماثيو جورمان - جوش ريسدون - ترينت سينسبيري - براد سميث - بيلي رايت.

لاعبو الوسط: مصطفى أميني - كريج جودوين - جاكسون إيرفين - روبي كروز - ماثيو ليكي - ماسيمو لونجو - مارك ميليجان - آرون موي - توم روجيتش - جيمس ترويسي.

المهاجمون: تيم كاهيل - تومي يوريتش - نيكيتا روكافيتسيا.