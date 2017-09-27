  • الأربعاء ٦ محرم ١٤٣٩
  • الأربعاء , سبتمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203621 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: رياضة  
كاساتكينا تقصي هاليب من ثاني أدوار بطولة ووهان الصينية

كاساتكينا تقصي هاليب من ثاني أدوار بطولة ووهان الصينية

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثالث من بطولة ووهان الصينية للتنس الثلاثاء، بعد تغلبها على المصنفة الثانية على العالم الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت كاساتكينا من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع، (6-2) و(6-1)، خلال ساعة و13 دقيقة، وهذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها كاساتكينا على هاليب، مقابل خسارتين سابقتين.

وستواجه كاساتكينا في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليونين و500 ألف دولار، مواطنتها يكاتيرينا ماكاروفا الفائزة بدورها على الأمريكية لورين ديفيس بمجموعتين نظيفتين، بواقع، (6-2) و(6-4).

وفي مباراة أخرى، ودعت الدنماركية كارولين فوزنياكي (المصنفة سادسة عالميا) البطولة بخسارتها أمام اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين دون مقابل بواقع (7-5) و(6-3).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6700 sec