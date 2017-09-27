تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تغلبه على الوحدة السوري بهدف قاتل، في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء.

ويدين القوة الجوية ( حامل اللقب) بهذا التأهل للاعبه أمجد راضي يوسف الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن كانت نتيجة التعادل تصب في مصلحة الوحدة السوري، الذي فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب صيدا في العاصمة اللبنانية بيروت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، نفذها محمد غباش، ولكن الحارس العراقي فهد طالب نجح في التصدي لها.

واستفاد القوة الجوية من تسجيله هدفا خارج أرضه رغم تعادل الفريقين (2-2) في مجموع المباراتين، ليحجز بطاقة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، بانتظار الفريق المتأهل من مواجهتي استقلال دوشنبيه الطاجيكي مع نبنغالورو الهندي، وستقام المباراة النهائية في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.