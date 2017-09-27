  • الأربعاء ٦ محرم ١٤٣٩
  • الأربعاء , سبتمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203620 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: رياضة  
القوة الجوية العراقي يتأهل بهدف قاتل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

القوة الجوية العراقي يتأهل بهدف قاتل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تغلبه على الوحدة السوري بهدف قاتل، في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء.

ويدين القوة الجوية ( حامل اللقب) بهذا التأهل للاعبه أمجد راضي يوسف الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن كانت نتيجة التعادل تصب في مصلحة الوحدة السوري، الذي فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب صيدا في العاصمة اللبنانية بيروت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، نفذها محمد غباش، ولكن الحارس العراقي فهد طالب نجح في التصدي لها.

واستفاد القوة الجوية من تسجيله هدفا خارج أرضه رغم تعادل الفريقين (2-2) في مجموع المباراتين، ليحجز بطاقة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، بانتظار الفريق المتأهل من مواجهتي استقلال دوشنبيه الطاجيكي مع نبنغالورو الهندي، وستقام المباراة النهائية في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2277 sec