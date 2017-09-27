سجَّل كريستيانو رونالدو هدفين ليقود ريال مدريد للفوز (3-1) الثلاثاء على بوروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح جاريث بيل أهداف الريال بالدقيقة (17) قبل أن يسجل كريستيانو ثنائية (49، 79)، فيما سجَّل هدف دورتموند أوباميانج (54).

وتساوى الفريق الملكي في صدارة المجموعة الثامنة مع توتنهام بـ6 نقاط لكل منهما، بينما تذيل دورتموند المجموعة برفقة أبويل نيقوسيا بدون نقاط.

والفوز هو الأول لريال مدريد على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بعدما زاره في 6 مناسبات سابقة، تعادل في 3 منها، وخسر في ثلاث.

من جهة أخرى سحق بورتو مضيفه موناكو وتغلب عليه 3-0 الثلاثاء، بالجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم بورتو عن طريق الكاميروني فنسنت أبو بكر في (د.31)، وأضاف أبو بكر الهدف الثاني له ولفريقه في (د.69) وأكد المكسيكي ميجل لايون، أحقية بورتو بالفوز، إثر إحرازه الهدف الثالث للضيوف في (د.89).

وفي المباراة الثانية على ملعب "فودافون ارينا" في اسطنبول، حقق بشيكتاش فوزه الثاني على التوالي بعد أن افتتح له الهولندي راين بابل التسجيل إثر تمريرة من جينك توسون أنهاها في أسفل الزاوية اليمنى في (د.11).

وعزز البرازيلي أندرسون توليسكا تقدم صاحب الأرض مع نهاية الشوط الأول من متابعة رأسية لكرة عرضية رفعها البرتغالي ريكاردو كواريسما في (د.43)، ولم يستطع بشيكتاش رغم سيطرته الميدانية الواضحة رفع غلته في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع بشيكتاش رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 لبورتو ونقطة واحدة لكل من موناكو ولايبزيغ.

هذا وكانت النتائج الاخرى كالتالي:

نابولي 3 – فينورد 1

مانشستر سيتي 2 – شاختار صفر

نيقوسيا صفر – توتنهام 3

بشكتاش 2 – لايبزيج صفر

اشبيلية 3 – ماريبو صفر

سبارتاك موسكو 1 – ليفربول 1