سجل السوري عمر خريبين ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه الهلال السعودي لوضع قدم في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه برسبوليس الإيراني 4 / صفر الثلاثاء خلال مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من البطولة والتي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما عمر خريبين في الدقيقة 31 وياسر الشهراني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تلقى الهلال ضربة موجعة بعد طرد عبد الله عطيف في الدقيقة 49 لكن الفريق استطاع تسجيل هدفين متتاليين عن طريق عمر خريبين في الدقيقتين 54 و89.

يذكر أن مباريات الأندية السعودية مع الأندية الإيرانية تقام على أرض محايدة بسبب العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين.