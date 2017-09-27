  • الأربعاء ٦ محرم ١٤٣٩
  • الأربعاء , سبتمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203611 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 10:55 الاقسام: رياضة  
استقلال طهران يفوز على سبيد رود رشت ويهرب من قعر الجدول
يتجاوز ازمته مؤقتاً

استقلال طهران يفوز على سبيد رود رشت ويهرب من قعر الجدول

حقق استقلال طهران فوزا ثمينا بتغلبه على مضيفه نادي سبيد رود رشت في عقر داره 2-1 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب "الشهيد عضدي" بمدينة رشت بحضور قرابة عشرة آلاف متفرج وادارها الحكم محمد حسين زاهدي فر.

سجل هدفي استقلال جابر انصاري (52)، وداريوش شجاعيان (68) ، فيما سجل هدف اصحاب الارض حسين ابراهيمي (85 من ركلة جزاء).

وهذا ثاني فوز لنادي استقلال طهران في مسابقة الدوري الممتاز منذ المرحلة الثالثة، اذ اخفق في الفوز في المراحل التالية.

وبهذه النتيجة صعد استقلال طهران الى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بعد ان كان يحتل المركز السادس عشر.

وكان مدرب استقلال طهران علي رضا منصوريان قد استقال اخيرا بعد النتائج المخيبة للفريق في الدوري الايراني الممتاز وتولى مساعده الايرلندي ميك مك دير موث قيادة الفريق مؤقتا.

وجرت ضمن نفس الاطار عصر الثلاثاء ثلاث مباريات اخرى اسفرت عن النتائج التالية:

ذوب اهن 1 – سايبا 1

فولاد خوزستان 1 – استقلال خوزستان 1

نفت طهران – سباهان صفر

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3912 sec