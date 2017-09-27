حقق استقلال طهران فوزا ثمينا بتغلبه على مضيفه نادي سبيد رود رشت في عقر داره 2-1 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثامنة من مسابقة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب "الشهيد عضدي" بمدينة رشت بحضور قرابة عشرة آلاف متفرج وادارها الحكم محمد حسين زاهدي فر.

سجل هدفي استقلال جابر انصاري (52)، وداريوش شجاعيان (68) ، فيما سجل هدف اصحاب الارض حسين ابراهيمي (85 من ركلة جزاء).

وهذا ثاني فوز لنادي استقلال طهران في مسابقة الدوري الممتاز منذ المرحلة الثالثة، اذ اخفق في الفوز في المراحل التالية.

وبهذه النتيجة صعد استقلال طهران الى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بعد ان كان يحتل المركز السادس عشر.

وكان مدرب استقلال طهران علي رضا منصوريان قد استقال اخيرا بعد النتائج المخيبة للفريق في الدوري الايراني الممتاز وتولى مساعده الايرلندي ميك مك دير موث قيادة الفريق مؤقتا.

وجرت ضمن نفس الاطار عصر الثلاثاء ثلاث مباريات اخرى اسفرت عن النتائج التالية:

ذوب اهن 1 – سايبا 1

فولاد خوزستان 1 – استقلال خوزستان 1

نفت طهران – سباهان صفر