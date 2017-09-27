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رقم الخبر: 203610 تاريخ النشر: أيلول 27, 2017 الوقت: 10:54 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز ذهبية كرة القدم في الفوتسال بفوزها على اوزبكستان 7 - 1
وتحرز لقب بطولة المصارعة الرومانية في بطولة الالعاب الاسيوية داخل الصالات

ايران تحرز ذهبية كرة القدم في الفوتسال بفوزها على اوزبكستان 7 - 1

احرزت ايران ذهبية مسابقة كرة الصالات (الفوتسال) في دورة الالعاب الآسيوية الخامسة داخل الصالات الجارية في تركمنستان بعد فوزها الساحق في المباراة النهائية على اوزبكستان 7-1

وانتهى الشوط الاول لصالح ايران بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني قدم المنتخب الايراني اداء هجوميا سجل من خلال خمسة اهداف اخرى في شباك اوزبكستان ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 7-1.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فازت اليابان على افغانستان بركلات الترجيح لتحصل على الميدالية البرونزية.

كما احرزت ايران لقب بطولة المصارعة الرومانية في دورة الالعاب الآسيوية الخامسة داخل الصالات في الجارية في تركمنستان بفوزها بـ 6 ميداليات ذهبية وفضيتين.

وتوج بالميداليات الذهبية فرشاد بلفكه (71 كلغم)، بجمان بشتام (75 كلغم)، مهدي ابراهيمي (80 كلغم)، سامان عزيزي (85 كلغم)، وامير حسيني حسيني (98 كلغم). وبهنام مهدي زاده (130 كلغم).

ونال الميداليتين الفضيتين محسن حاجي بور (59 كلغم)، وامين سوري في (66 كلغم).

وبهذا ارتفعت حصيلة ايران في دورة الالعاب الآسيوية داخل الصالات في نسختها الخامسة والجارية حاليا في تركمنستان الى 116 ميدالية متنوعة لتحافظ على المركز الثالث في جدول الميداليات.

وحصد الريالضوين والرياضت الايرانيات لغاية الثلاثاء اليوم التاسع من منافسات الدورة ، على 35 ميدالية ذهبية و22 فضية و59 برونزية، خلف تركمانستان البلد المضيف والصين.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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