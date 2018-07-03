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رقم الخبر: 203606
تاريخ النشر: أيلول 26, 2017
الوقت: 20:37
الاقسام: دوليات
أنباء عن وقوع انفجار في مترو العاصمة البريطانية لندن
الکلمات المفتاحية
وقوع انفجار
مترو
لندن
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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