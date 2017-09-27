أجرت الصين أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي، حيث دشن الجيش الصيني في مطلع أغسطس أول قاعدة له في الخارج، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني الثلاثاء.

وعرض التلفزيون الصيني صور مصفحات ومدافع في منطقة صحراوية في جيبوتي وجنود بزي المغاوير يطلقون النار من أسلحة رشاشة في منطقة مقفرة. ونُشر عشرات الجنود في جو تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية بهدف «تعزيز مهاراتهم القتالية، واتقانهم التقنيات العسكرية».

وقال قائد القاعدة ليانغ يانغ: «إنها المرة الأولى التي يغادر فيها ضباط وجنود متمركزون في جيبوتي معسكرهم لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية»، بحسب ما نقلت «فرانس برس».

وتؤكد الصين أن الهدف من إقامة القاعدة في جيبوتي هو دعم عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وإجلاء رعاياها ومواكبة السفن البحرية، علمًا بأن البحرية الصينية متواجدة منذ نهاية 2008 قبالة الصومال وفي خليج عدن في إطار الجهود الدولية لمحاربة القراصنة في المنطقة.