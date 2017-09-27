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رقم الخبر: 203604 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 20:26 الاقسام: عربيات  
النيابة المصرية تحقق مع 6 أشخاص رفعوا علم المثليين

النيابة المصرية تحقق مع 6 أشخاص رفعوا علم المثليين

قال مصدر أمني مصري إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات موسعة مع 6 أشخاص رفعوا علم المثليين خلال حفل موسيقي أقيم في القاهرة مؤخرا.

وحضر هذا الحفل عدد كبير من المثليين الذين طالبوا بمنحهم الحرية في ممارسة حياتهم، مما أثار ردود فعل تحولت إلى جدل في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أجهزة الأمن تتعقب 5 آخرين من المشاركين في رفع علم المثليين خلال الحفل الموسيقي. وأصدر النائب العام قرارا بفتح التحقيق في الواقعة بعد تلقيه بلاغات عدة.

وأكد المصدر أن القائمين على الحفل الغنائي، الذي شارك فيه عدد من الشباب المثليين، لم يحصلوا على تصريح من السلطات لإقامته، مستغلين إقامته في مركز للتسوق نظرا لكونه من الأماكن المغلقة.

من جهة أخرى، قررت نقابة المهن الموسيقية منع أفراد الفريق الغنائي المشارك في الحفل من إقامة أية حفلات غنائية بمصر مستقبلا.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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