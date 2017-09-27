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رقم الخبر: 203602 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 20:23 الاقسام: عربيات  
حركة الجهاد الإسلامي تدين كل أشكال التطبيع العربي مع العدو الصهيوني

حركة الجهاد الإسلامي تدين كل أشكال التطبيع العربي مع العدو الصهيوني

دانت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها الاثنين كل أشكال التطبيع العربي مع العدو الصهيوني، فيما حذرت من “دعوات التطبيع وإنهاء مقاطعة الاحتلال”.

وقالت الحركة “تابعنا مؤخرا تصريحات عدد من المسؤولين العرب التي حاولوا من خلالها التودد للكيان الصهيوني وإظهار حسن نواياهم تجاهه”.

ووجهت الحركة “أسئلة للمتهافتين على الصلح مع الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات معه،" أليس الأجدر والأولى إظهار مودتكم وإنسانيتكم لإطفاء الحروب التي أشعلتموها جنوبا وشمالا فدمرت البلاد وأحرقت الأوطان وشردت الإنسان؟!"، وتابعت" أم أنكم تسترون عوار سياساتكم وخطاياكم باسترضاء أمريكا طلبا لنشر السلام؟! أم هي مصالح العرش والحكم والسلطة المقدمة على تطلعات الشعوب وأمانيها..؟!".

وشددت الحركة على" رفض الفلسطينيين التفريط في أرضهم ومقدساتهم"، وخاطبت المطبعين" كفوا أيديكم عن العبث بقضيتنا وإذا كنتم عاجزين عن الوقوف مع شعبنا وإسناد حقه في المقاومة والنضال لاستعادة حقوقه فلا تغسلوا أيدي العدو الملطخة بجرائم قتله وذبحه عبر سياسات الهرولة والتطبيع فالأجيال لن تغفر ولن تنسى".

 
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مصدر الخبر: القدس المحتلة/وكالات
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