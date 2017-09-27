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رقم الخبر: 203600 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 20:17 الاقسام: عربيات  
الداخلية الكويتية تؤكد مسؤوليتها في حفظ أمن المساجد والتكايا الحسينية

الداخلية الكويتية تؤكد مسؤوليتها في حفظ أمن المساجد والتكايا الحسينية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المساجد والحسينيات خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة محمد اليوسف الصباح، بزيارة بعض الحسينيات وبيوت العزاء، وفي بداية الجولة نقل تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح الصباح لأصحاب الحسينيات وبيوت العزاء وعموم الأجهزة الأمنية الميدانية.

والتقى اليوسف أصحاب الحسينيات وبيوت العزاء والقائمين عليها والعاملين في أجهزة الخدمات وعموم أجهزة الأمن الميدانية المنتشرة، واطلع على جاهزية القوة وتنفيذ محاور الخطة الموضوعة، مؤكدًا أن أمن المساجد والحسينيات وروادها من مسؤوليتنا وأن أجهزة وزارة الداخلية لن تسمح مطلقاً لأيّ شخص أن يمسّ أمن الوطن والمواطنين.

وأعرب اليوسف عن تقديره لجهود جميع القادة الميدانيين والضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف قطاعات الشرطة إلى جانب العاملين في أجهزة الخدمات وفرق المتطوعين والمتطوعات، مشيرًا الى أن عملهم يحظى بتقدير وثناء إخوانهم المواطنين والمقيمين.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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