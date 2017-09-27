عرض صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي في اليمن، مبادرة لوقف الضربات الصاروخية ضد الأهداف السعودية، مقابل إيقاف الغارات الجوية من قبل قوات التحالف، كمقدمة لوقف إطلاق النار والتفاوض.

وقال الصماد، خلال حفل أقيم الثلاثاء بالقصر الجمهوري في صنعاء، ونقلته قناة "المسيرة" الفضائية: "مستعدون لوقف الضربات الصاروخية خارج حدود الجمهورية اليمنية (يقصد السعودية) مقابل وقف الغارات الجوية (غارات التحالف السعودي على اليمن)".

وأعلن الصماد، الذي يترأس "المجلس السياسي الأعلى" المؤّلف من أنصار الله وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمناسبة الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962، إن "هذه المبادرة في حال تنفيذها، ستكون مقدمة لوقف العمليات العسكرية على الحدود وجبهات الداخل، للتهيئة للدخول في حوار مع قوى العدوان ومع القوى السياسية اليمنية".. معربا عن أمله في أن تلقى هذه المبادرة آذاناً صاغية.

ومع ذلك، أهاب الصماد بالجيش واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب للاستعداد لمرحلة جديدة من تصعيد ما أسماه بـ "العدوان، على كافة المحاور القتالية كون المواجهة هي الخيار الوحيد في ظل استمرار العدوان في غيه وامتلاك اليمن وشعبه لخيار الصمود حتى تحقيق النصر".

وأضاف الصماد، أنّ "الجيش واللجان الشعبية سينتقلون إلى مربعات متقدمة في ضرب الأراضي السعودية، وقريباً في الإمارات وغيرها".

ويحيي اليمنيون الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر/أيلول عام 1962، التي أطاحت بحكم الإمام أحمد بن حميد الدين شمال البلاد.

ميدانياً لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الثلاثاء مصرعهم وجرح آخرون ،في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في تعز والضالع والجوف.

ففي الجوف شن الجيش واللجان عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في وادي شواق بالغيل وغرب معسكر السلان بالمصلوب.

واكد مصدر عسكري للمسيرة نت مقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة في العمليتين الهجوميتين ، كما سقط قتلى جرحى من المرتزقة واعطبت الية عسكرية اثر قصف مدفعي طال تجمعا للمرتزقة في معسكر السلان .

مضيفا: بان مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات المرتزقة وآلياتهم في مديرية الغيل.

وفي محافظة تعز شن الجيش واللجان الشعبية أيضا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الشبكة والمواقع المجاورة لها بمديرية الصلو ، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة إثر عملية نوعية استهدفت مواقعهم شمال معسكر خالد في مديرية موزع.

ولقي اثنان من المرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية شرق منطقة يختل في مديرية المخاء.

وفي محافظة الضالع قال مصدر عسكري إن اعداد من مرتزقة العدوان قتلوا في عملية هجومية شنها الجيش واللجان على باتجاه مواقع المرتزقة في منطقة الرحبة بمديرية مريس بمحافظة الضالع.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء ثالث عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في محافظة تعز، بعد عمليتين مماثلتين على مواقع في الصلو وشمال معسكر خالد صباح الثلاثاء.

وأوضح مصدر محلي للمسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية على جبل الرضعة بالأقروض في تعز، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من المرتزقة بين قتيل وجريح.

وفي المحافظة ذاتها، شن الجيش واللجان الشعبية أيضا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الشبكة والمواقع المجاورة لها بمديرية الصلو سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما قتل وجرح عدد من المرتزقة إثر عملية نوعية استهدفت مواقعهم شمال معسكر خالد في مديرية موزع، صباح الثلاثاء.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت الاثنين تجمعات مرتزقة العدوان في في السيمن، فيما تم قنص مرتزق شرق مديرية ذباب.