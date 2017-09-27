واصلت السلطات الأمنية في البحرين إعتداءاتها الممنهجة على المظاهر العاشورائية في مناطق عدة من المملكة.

ففي المعامير، تصدى أهالي المنطقة إلى منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء محاولتهم الاعتداء على المظاهر العاشورائية ونزع الراية الحسينية في المنطقة.

واستخدم منتسبو الأجهزة الأمنية الرصاص بشكل مباشر على الأهالي وأغرقوا المنطقة بالغازات السامة والمسيلة للدموع.

وفي ساعات الصباح من يوم الثلاثاء، شهدت منطقة المالكية انتشارًا لمنتسبي الأجهزة الأمنية الذين عمدوا أيضًا الى إزالة الشعائر الحسينية.

وبين 15 سبتمبر/أيلول الى 21 سبتمر/أيلول شنّت قوات الأمن 24 اعتداءً على المظاهر العاشورائية، مزيلة لافتات وأعلام عاشورائية ومضائف من 19 منطقة.

وفي سياق آخر استدعت السلطات البحرينية نائب الأمين العام للمنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان فاطمة الحلواجي للتحقيق أمام النيابة العامة، بعدما تلقّت الأخيرة اتصالًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وطلبت منها الحضور.

وفي الأول من هذا الشهر، حظرت السلطات البحرينية سفر الحلواجي في سياق التضييق المتصاعد ضدّ النشطاء والحقوقيين لمنعهم من المشاركة في المؤتمرات الدولية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها الحقوقية فاطمة الحلواجي من السفر خارج البلاد، فهي مُنعت من السفر مرتين سابقتين.

بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز أن استدعاء المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة الحلواجي للتحقيق أمام النيابة العامة يأتي ضمن مسلسل طويل لاستهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني.