دمشق ـ وكالات: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن هناك تحولا في مواقف الدول التي عرفت بدعمها للتنظيمات الإرهابية بعدما وصلت إلى قناعة بأن تحقيق أهداف المؤامرة في سورية “لم يعد ممكنا” مشددا على أنه لا أحد يستطيع أن يقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل سورية كائنا من كان.

وقال المعلم في مقابلة مع قناة الميادين بثت الثلاثاء، إن سورية بدأت بكتابة الفصل الأخير من الأزمة وهي تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون” مضيفا “إن ما يجعلني أعتقد ذلك هو أولا انتصارات الجيش السوري وحلفائه وتحريرهم الكثير من المساحات خلال فترة قصيرة وثانيا ما لمسناه من تحول في مواقف الدول التي عرفت بدعمها للتنظيمات الإرهابية ويبدو أنها وصلت إلى قناعة أن تحقيق أهداف هذه المؤامرة لم يعد ممكنا”.

وأكد المعلم أن الهدف هو تحرير كل شبر من الأرض السورية وقال “عندما نقول ذلك نحن لا نعتمد على سياسات واستراتيجيات دول أخرى بل نعتمد على شعبنا وتصميم قواتنا المسلحة وقيادتنا أساسا ثانيا لا أحد يستطيع أن يقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل سورية كائنا من كان” مضيفا من هنا أقول وبكل ثقة انهم برغم ما خططوا ورسموا طيلة سبع سنوات فقد فشلوا وسيفشلون.

كما أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلّم إن السلطات السورية لديها معلومات وشهود عيان على إجلاء مسلّحي داعش بمروحيات أميركية.

ورأى المعلّم أن واشنطن ربما تحتفظ بمسلّحي داعش لاستخدامهم في مناطق أخرى.

واتهم المعلّم سلاح الجو الأميركي بقتل آلاف المدنيين في أرياف الرقة ودير الزور بحجة قصف داعش، وتابع "الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة بالقضاء على الإرهاب".

ووصف المعلّم دور الاتحاد الروسي بأنه يقوم بترسيخ مبادئ الأمم المتحدة ومبادئ المساواة في العلاقات الدولية، مذكّراً أن تجربة بلاده مع الاتحاد السوفياتي أثبتت أن الاتحاد صادق ولا يفرض مواقفه.

ونصح المعلّم من يريد أن يتعاطى مع الأزمة السورية بأن يذهب إلى موسكو، مؤكداً أن سقف الدعم الروسي لسوريا غير محدود.

من جانبها أكدت الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن الحكومة السورية لم تنتهك الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق على إتلاف ترسانتها الكيميائية.

وأوضح مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في الوزارة ميخائيل أوليانوف في تصريحات صحفية، أن لدى موسكو معلومات تشير إلى أن الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة خان شيخون السورية في نيسان/ابريل المنصرم، نجم عن تفجير إرهابيين قنبلة تحتوي على غاز السارين السام.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الظروف الأمنية الحالية في سوريا، تتيح للخبراء الدوليين زيارة خان شيخون، غير أنهم لا يزالون يمتنعون عن ذلك.

وشدد المسؤول على أن عدة دول تستخدم الملف السوري، كآلية لممارسة ضغوط على دمشق من أجل تحقيق مصالحها السياسية، ما أسفر عن وجود اختلاف داخل آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية التابعة للقوات الجوية الفضائية لروسيا وجهت ضربات إلى أهم مواقع لـ"داعش" "وجبهة النصرة" في دير الزور وإدلب.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عن المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء، بهذا الصدد: "شنّت قاذفات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز تو-95 إم إس، في الساعة 12:06 من الثلاثاء، ضربات بصواريخ مجنحة إلى مواقع لتنظيمات مصنفة إرهابية دوليا في سوريا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القاذفات أقلعت من مطار "إينغيلس" الروسي ونفذت تحليقا فوق أراضي كل من إيران والعراق.

وأوضح كوناشينكوف: "نفذت طواقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية في المجال الجوي السوري عمليات إطلاق للصواريخ المجنحة من طراز ها-101 على أهم المواقع لإرهابيي داعش والنصرة في محافظتي دير الزور وإدلب، التي تم رصدها من قبل وسائل الاستطلاع".

وذكر البيان أن "الضربات المفاجئة أسفرت عن تدمير مراكز قيادية للإرهابيين، وتجمعات للمسلحين ومواقع لتجمع المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودعات للذخائر"، لافتا إلى أن "معطيات وسائل الاستطلاع الموضوعي أكدت تدمير جميع الأهداف".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "جميع الأهداف المدمرة كانت خارج المدن والبلدات السكنية وعلى مساحات آمنة من النقاط المحصنة للقوات الخاصة الأمريكية ولمسلحي قوات سوريا الديمقراطية، الواقعة في مناطق سيطرة داعش".

وأوضحت وزارة الدفاع على لسان كوناشينكوف أنها تمتنع عن كشف إحداثيات هذه المواقع "في مصلحة ضمان أمن العسكريين الأمريكيين ومقاتلي التشكيلات الكردية".

وأشار كوناشيتكوف إلى أن "الضربات على مواقع داعش في منطقة دير الزور تم تنفيذها دعما للعمليات الهجومية، التي يشنها بنجاح الجيش السوري من أجل تدمير الملاذ الأخير للإرهابيين هناك".

* الدفاع الروسية تشيّد جسراً عائماً على نهر الفرات

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "أنّ الوحدات الهندسية التابعة لها شيدت جسراً عائماً على نهر الفرات على مسافة بضعة كيلومترات عن دير الزور".

وأشارت الوزارة الى أنّ" طول الجسر يبلغ 210 أمتار، وقد استغرق تشييده يومين تحت القصف المتواصل من دون خسائر بشرية".

ولفتت الدفاع الروسية الى أنّ" الجسر سيسمح بنقل الآليات العسكرية الثقيلة والمساعدات الانسانية إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 27 انتهاكا لنظام وقف القتال في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى إجراء خمس عمليات إنسانية في محافظات حمص وحلب ودرعا خلال هذه الفترة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء 26 سبتمبر، أن "الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة للنظر في المسائل المتعلقة بانتهاكات نظام وقف القتال، رصد 9 حوادث إطلاق نار في محافظات اللاذقية وحمص ودمشق. فيما رصد الجانب التركي 18 حادثا في محافظات دمشق ودرعا وإدلب وحمص".

وأشار البيان إلى أن معظم حالات إطلاق النار وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث عمليات إنسانية في محافظتي حمص وحلب، ونقلت تسعة أطنان من الأغذية إلى سكان ثلاث بلدات هناك. كما نقلت 115 طنا من الأغذية والأدوية إلى سكان بلدتين في محافظة درعا في إطار عمليتين إنسانيتين على مستوى الأمم المتحدة.

* طائرة سورية تتفادى صاروخاً في الشوكتلية بريف القنيطرة

من جانب آخر نفت مصادر للميادين نت ما تداولته تنسيقيات المسلحين حول وقوع غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري في اللواء 90 بريف القنيطرة.

وقال مصدر محلي إنّ صوت الانفجار الذي سمع في بلدة الشوكتلية بريف القنيطرة ناجم عن تفادي طائرة سورية لصاروخ يعتقد أنه إسرائيلي كان يستهدفها.

وبحسب مصدر آخر فإنّ الطائرة أطلقت بالوناً حرارياً لتفادي "صاروخ مجهول" كان يستهدفها، وتسبب الانفجار بحرائق في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ، بحسب المصدر.

ولم تتحدث تنسيقيات المسلحين عن أي استهداف من قبل مسلحين لطائرة سورية واكتفت بالقول إن الانفجار ناجم عن ضربة إسرائيلية.

ولم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الإسرائيلية حول الحادثة.

* (التحالف الأمريكي) يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة

إلى ذلك واصلت طائرات “التحالف الأمريكي” سلسلة اعتداءاتها على المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم حيث شنت غارات على محافظة الحسكة راح ضحيتها 9 مدنيين.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الذي يزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي شنت غارات على بلدة مركدا نحو 100 كم جنوب مدينة الحسكة ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق هربا من اعتداءات إرهابيي “داعش” وقصف التحالف.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية تابعة “للتحالف الأمريكي” أغارت على قرى هداج والهنيديس وحسن العلي في أقصى ريف الحسكة الشرقي قرب الحدود مع العراق وتسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وأملاكهم.