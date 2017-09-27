* رئيس الوزراء يرفض أي حوار او نقاش مع الاقليم حول الاستفتاء * قائد قوات البيشمركة يعرب عن "امتنانه" لنتنياهو! * القوات الامنية تقتل "والي داعش" في راوه غرب الانبار

بغداد / نافع الكعبي: للمرة الثانية في غضون أقل من 24 ساعة، عقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعاً مغلقاً مع كبار قيادات الجيش العراقي، بحضور ضباط من جهاز المخابرات الوطني، داخل المنطقة الخضراء، لمناقشة خطة إعادة نشر الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها مع أربيل، تطبيقاً لقرار البرلمان، الإثنين، والذي ألزم رئيس الحكومة بسط سلطة الدولة على تلك المناطق التي تسيطر عليها قوات البشمركة ، رافضاً إجراء أي حوار او نقاش مع الاقليم بشأن الإستفتاء، فيما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات لمنع "الانفصال الكردي" مهددا الكرد في العراق بـ"الجوع"، في حين إنطلقت، أمس ، المرحلة الثالثة من المناورات العراقية ـ التركية، في وقت حذر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الاثار المحتملة لاستفتاء اقليم كردستان العراق في زعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما دعا العراق المنظمة الدولية الى دور اكبر في معالجة آثار الاستفتاء واحتواء تداعياته.

وقال مسؤول عراقي رفيع في أمانة مجلس الوزراء العراقي: إن الاجتماع، الذي استمر ساعات عدة ، ركز على القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في الحويجة، وهي آخر منطقة يسيطر عليها التنظيم حالياً، وكذلك دفع وحدات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية لأخذ مواقعها السابقة قبل العاشر من يونيو/ حزيران 2014 وبسط سلطة الدولة، مؤكداً أنه في حال اعتراض البشمركة لقوات الجيش العراقي أو إعاقة تقدمها فسيصار إلى الرد عليها بعنف، وتم إبلاغ قوات التحالف الدولي بذلك.

وخلال ذلك، قال بيان لمكتب رئيس الوزراء: إن الأخير عقد اجتماعاً هاماً مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، وجرى خلاله بحث عدد من الملفات المهمة.

وشدّد: لن نرضى بنتائج الاستفتاء، لا نحن ولا أي جهة أخرى، ولن يترتب عليه أي نتائج"، مضيفاً: سنصعد من إجراءاتنا لتحميل من قاموا بهذه الفتنة والفوضى ومن المسؤولين عنها، وليس المواطنين الكرد"، مشيراً إلى "وجود عمليات تهجير للمواطنين بالقوة وعمليات تلاعب تخللت الاستفتاء"،رافضاً إجراء أي حوار او محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الانفصال لانه غير دستوري .

وكان البرلمان العراقي قد ألزم العبادي بإعادة نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها وفي كركوك، والخاضعة لسيطرة البشمركة الكردية.

في الوقت ذاته، بحث زعيم عصائب أهل الحق ، قيس الخزعلي، مع المبعوث الأممي للعراق، يان كوبيتش، المستجدات الأمنية والسياسية، ومنها استفتاء انفصال كردستان.

وفي السياق، اعتبرت حركة "النجباء" إحدى فصائل الحشد الشعبي، الاثنين، محافظة كركوك "محتلة"، وفيما أعلنت جاهزيتها لتحرير الأراضي المتنازع عليها، دعت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى "تحديد بوصلة التحرير نحو حقول النفط ومنع المليشيات الكردية من سرقة ثروات الشعب".

* أردوغان يلوح بالخيار العسكري

الى ذلك، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات لمنع "الانفصال الكردي"، وفيما هدد الكرد في العراق بـ"الجوع"، أشار إلى أن جميع الخيارات متاحة بما فيها العسكري.

وقال أردوغان في كلمة له بشأن استفتاء كردستان تناقلتها وسائل إعلامية وتابعتها وسائل إلام: إن تركيا ستتخذ إجراءاتها لمنع الانفصال الكردي".

ومضى أردوغان إلى القول، "سيشعر الكرد في العراق بالجوع عندما تتوقف الشاحنات عن دخول شمال العراق".

وتابع أردوغان، أن "الخيارات متاحة أمامنا بما فيها العسكرية لكننا نأمل بالتوصل إلى الحلول السلمية عبر الحوار".

* قائد البيشمركة يعرب عن "امتنانه" لنتنياهو

من جهته، أعرب قائد قوات البيشمركة الجنرال سيروان البارزاني، الاثنين، عن "امتنانه" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الدعم "السياسي والمعنوي" الذي تقدمه تل أبيب للإقليم.

* قلق أممي من تداعيات الإستفتاء

حذر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الاثار المحتملة لاستفتاء اقليم كردستان العراق في زعزعة الاستقرار في المنطقة. واكد الأمين العام احترامه لسيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدته .. مؤكدًا قلقه من الآثار المحتملة لاستفتاء الاقليم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ورأى أنه ينبغي حل جميع المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في اربيل من خلال الحوار المنظم والحلول التوفيقية البناءة. وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك ، إن غوتيريش يرى أنه ينبغي حل جميع المسائل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل، "من خلال الحوار المنظم والحلول التوفيقية البناءة".

* العراق يدعو المنظمة الدولية لإحتواء تداعيات الاستفتاء

دعا العراق منظمة الامم المتحدة الى دور اكبر في معالجة آثار الاستفتاء واحتواء تداعياته.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، حيث جرى بحث ابرز التطورات السياسية والامنية في البلاد والاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان.. ومناقشة ملف اغاثة النازحين والجهود الدولية بإعادتهم الى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

من جانبه، اشار كوبيتش الى جهود رئيس مجلس النواب في اقرار القوانين والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار في البلاد.

* إسبانيا ترفض استفتاء كردستان

أعلنت وزراة الخارجية العراقية، الثلاثاء، رفض اسبانيا "استفتاء الانفصال" الذي أجرته سلطات إقليم كردستان العراق أمس، مشيرة الى تأكيد مدريد على وحدة الاراضي العراقي.

* السفارة الأميركية ببغداد: استفتاء كردستان غير ملزم

جدد المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في بغداد، هيذر نورت، الثلاثاء، موقف بلاده من استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق، معتبرة "نتائجه غير ملزمة، وهذا الأمر يزيد في عدم استقرار المنطقة".

وقال نورت، في بيان صحافي صدر صباح الثلاثاء، إنه "تحذو الولاياتِ المتحدة خيبةُ أملٍ كبيرة جراء قرار حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء على الاستقلال أحادي الجانب، ليشمل مناطق تقع خارج إقليم كردستان العراق. لن تتغير العلاقة التاريخية التي تربط الولايات المتحدة بشعب إقليم كردستان العراق في ضوء الاستفتاء غير الملزم، بيد أننا نعتقد أن من شأن خطوة من هذا النوع أن تزيد من حالة عدم الاستقرار والمشاق لكل من إقليم كردستان وشعبه".

وأوضح: "تدعم الولايات المتحدة عراقاً موحداً وفيدرالياً وديمقراطياً مزدهراً، وستواصل بحثها عن فرص تساعد العراقيين من خلالها على تحقيق تطلعاتهم ضمن إطار الدستور".

* مناورات عسكرية عراقية - تركية

انطلقلت المرحلة الثالثة من المناورات العراقية التركية على الحدود المشتركة بين البلدين.ونشرت قناة "TRT" التركية صوراً للمرحلة الثالثة من المناورات، من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن بدء مناورات عسكرية واسعة عراقية تركية على الحدود المشتركة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان: إن رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي اعلن عن بدء مناورات عسكرية واسعة عراقية تركية على الحدود المشتركة بين البلدين".

وكان رئيس الوزراء التركي علي يلدريم اعلن، الاثنين، أن ضباطا وجنود عراقيين سيشاركون في مناورات تركية عند الحدود العراقية.

* اكثر من 93% صوتوا لصالح الاستقلال

وصوت أكثر من 93% من ناخبي إقليم كردستان العراق لصالح الانفصال، حسب نتائج فرز 282000 صوت، أي 9% من الناخبين، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، التي اكدت اعلان النتائج الرسمية يوم غد الخميس.

* مقتل "والي داعش" في راوه غرب الانبار

ميدانياً، أعلن القيادي في حشد عشائر البغدادي بمحافظة الانبار، الثلاثاء، عن مقتل "والي داعش" لمدينة راوه بعملية نوعية غربي المحافظة. وقال الشيخ قطري العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة من الجيش وأبناء العشائر نفذوا اليوم، عملية نوعية على محيط مدينة راوه 210كم غربي الأنبار".

وأضاف العبيدي، أن "القوة استطاعت خلال العملية قتل الإرهابي ابوانس وهو والي تنظيم داعش لمدينة راوه مع اثنين من مرافقيه"، لافتا الى أن "القوة عادت بسلام بعد اكمال الواجب".

* قصف مدفعي يستهدف تجمعات لـ"داعش" في المطيبيجة

افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بأن اربعة تجمعات لتنظيم "داعش" في المطيبيجة تعرضت لقصف مدفعي مركز من جهة ديالى.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القصف المدفعي على تجمعات ومضافات داعش تكرر اربع مرات خلال اقل من اسبوع في المطيبيجة"، مبينا ان "ذلك اسهم في تقليل حركة مسلحي داعش بشكل كبير خشية عمليات القصف التي اوقعت وفق المعلومات الاولية خسائر بشرية ومادية في صفوفه".