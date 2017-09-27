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رقم الخبر: 203595 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: محليات  
ضبط 400 طن من أنواع المخدرات في ايران في 6 أشهر

ضبط 400 طن من أنواع المخدرات في ايران في 6 أشهر

أعلن مساعد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات الايرانية علي مؤيدي عن ضبط 400 طن من انواع المخدرات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس) ليسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.
واضاف مؤيدي في اجتماع طهران للخبراء لبحث التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ان حجم النجاح في ضبط انواع المخدرات على حدود البلاد، تحقق بفضل جهود قوى الأمن الداخلي وشرطة مكافحة المخدرات في شرق البلاد، وقال ان 75 بالمائة من المخدرات يتم ضبطها على حدود البلاد وفي المناطق الحدودية، وان الأفيون يشكل الحجم الأكبر في المخدرات المضبوطة.
ويعقد اجتماع الخبراء حاليا في طهران بهدف بحث التنمية المستدامة وبحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وممثلين عن المانيا وافغانستان وبعض دول اوروبا.
ومن المقرر مناقشة المواضيع المرتبطة بالمكافحة الدولية للمخدرات على هامش الاجتماع . 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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