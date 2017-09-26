قال رئيس قسم الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايرانية مرتضى سليمي ان معظم حاجة المسلمين المشردين في ميانمار يكمن في الفرق الطبية والاجهزة العلاجية.

ولفت سليمي في تصريح لمراسل ارنا الى جهود جمعية الهلال الاحمر الايرانية بهدف إيفاد فرق علاجية وشحنات اغاثية الى مخيمات اللاجئين المسلمين في هذا البلد؛ معربا عن امله بان يتم انجاز هذه المهام رغم رفض المسؤولين في بنغلادش .

وفي السياق، نوه المسؤول في جمعية الهلال الاحمر الايرانية الى قيام الجمعية بارسال شحنتين من المساعدات الانسانية تزن 80 طنا، الجمعة الماضية الى بنغلادش، موضحا ان الشحنات الاغاثية هذه وزعت من خلال دعم السفارة الايرانية في بنغلادش والزيارات التي قامت بها الى مخيمات السكن الاغاثية في هذا البلد.