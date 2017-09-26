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رقم الخبر: 203593 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
بروجردي يعلن تصدير العديد من منتجات التقنية النووية الى الخارج

بروجردي يعلن تصدير العديد من منتجات التقنية النووية الى الخارج

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، ان العديد من المنتجات التي تصنع من قبل الشركات الايرانية باستخدام التقنية النووية تصدر الى خارج البلاد.
واشار بروجردي الى زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي للمنشآت النووية في كرج ( غرب طهران) وقال : أطلعنا خلال هذه الزيارة التي استمرت اربع ساعات على أحدث التطورات النووية السلمية في هذا المركز .
وصرح : أطلعنا عن كثب خلال هذه الجولة التفقدية على الاجراءات النووية في مختلف المجالات الزراعية والطبية والثروة السمكية حيث انجزت نشاطات علمية قيمة جدا.
ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي العديد من هذه المجالات، من الدول القليلة الاولى في العالم في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية على صعيد العلم والتكنولوجيا
وأكد بروجردي ان العديد من المنتجات المصنعة من قبل الشركات الايرانية باستخدام التقنية النووية تصدر الى خارج البلاد.
وصرح بان هذه الزيارة أثبتت مرة اخرى ان استخدام التقنية النووية لها ابعاد واسعة جدا سيما في مجالات الطب والزراعة والصناعة والنفط والبتروكيماويات.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة تطوير التقنية النووية كحاجة وطنية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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