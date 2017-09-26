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رقم الخبر: 203592 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: محليات  
جهرمي يطالب بإلغاء القيود الجديدة على قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات في إيران
خلال لقائه بالأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات

جهرمي يطالب بإلغاء القيود الجديدة على قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات في إيران

* إنتقد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي تصرف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)..
إنتقد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي تصرف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) بشأن إلغاء عضوية شبكات الهاتف المحمول الإيرانية في هذه الجمعية بعد رفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية منح الترخيص لها داعيا هولين جائو الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات الى متابعة هذا الموضوع.
وخلال اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء على هامش إجتماع وزراء الإتصالات الأعضاء في الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) الذي عقد على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض تليكوم لهذا الإتحاد، دعا آذري جهرمي الأمين العام للإتحاد الى مواجهة أسلوب التعامل غير اللائق لشركة آبل مع المبرمجين الإيرانيين.
وثمن آذري جهرمي نشاطات جائو خلال فترة توليه الأمانة العامة لهذا الإتحاد وقدم له دعوة رسمية لزيارة إيران للتعرف على التطورات المكتسبة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات في ايران عن كثب، كما أكد على ضرورة التعاون الثنائي المشترك. وأعلن آذري جهرمي عن إستعداد خمس جامعات إيرانية متفوقة للعضوية في الإتحاد الدولي للإتصالات.
من جانبه، إنتقد جائو تصرفات (GSMA) في سحب الكثير من التطبيقات الإيرانية وأكد، سنبذل قصارى جهدنا لتعديل هذه التصرفات بما فيها سحب شركة آبل الأمريكية العديد من التطبيقات الإيرانية من متجرها الإلكتروني آبل ستور. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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