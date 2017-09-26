قال رئيس السلطة القضائية في ايران، آية الله صادق آملي لاريجاني ان فترة الدفاع المقدس وما صاحبتها من تضحيات وبسالات سطّرها الشعب الايراني آنذك، جسدت امثل النماذج لتحقيق النصر في كافة الساحات بما فيها ساحات القتال والساحات الاقتصادية والثقافية في البلاد.

واشار آية الله آملي لاريجاني خلال الاجتماع مع كبار مسؤولي جهاز القضاء في ايران، اشار الى التصريحات السخيفة للرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة، ضد الشعب والحكومة في ايران، قائلا ان هذه التصريحات التي لا اساس لها من الصحة ولا تتسم بالمنطق، انتهكت جميع القوانين الدبلوماسية والاتهامات الموجهة من جانب السيد ترامب الى ايران، وجميعها تليق بامريكا، التي شكلت قبل مجيئه على مدى العقود، مصدرا لمعظم الجرائم في العالم، ومنها في بلدان فيتنام والعراق وافغانستان والتي لم ينساها المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل اشار رئيس السلطة القضائية في ايران الى دعم الولايات المتحدة الواضح للكيان الصهيوني المجرم في المجازر التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وايضا مساندة الدول المتخلفة في المنطقة في قتل الشعب اليمني.

وتساءل آية الله آملي لاريجاني بالقول ان امريكا التي تدعي الكفاح ضد داعش، من الذي لا يعلم بان داعش هي من صنيعة الامريكان انفسهم ؟ مضيفا ان شخص ترامب صرح في مناظرته الانتخابية مع السيدة كلينتون قائلا انتم صنعتم داعش الامر الذي صرحت به كلينتون في كتاب مذكراتها ايضا؛ وتابع القول، (ورغم ذلك) يعمد هؤلاء اليوم الى اتهام ايران من خلال تصريحات لا اساس لها من الصحة.

واستطرد رئيس السلطة القضائية في ايران، قائلا ان هكذا تصريحات ليست ببعيدة من سياسي حديث العهد الذي يعاني من خلل في الشخصية؛ وعلي الساسة الامريكان وشخص ترامب ان يتذكروا بان التهديدات تزيد من عزيمة الشعب الايراني في مواجهة الحكومة الامريكية غير الجديرة بالثقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد املي لاريجاني على ان القدرات الصاروخية الايرانية والشؤون الدفاعية للبلاد ترتبط باستمرار حياة الجمهورية الاسلامية ولا يمكن التفاوض بشأنها ابدا.