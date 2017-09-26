وصل جثمان الشهيد محسن حججي الى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) صباح اليوم الثلاثاء لاجراء مراسم وداعه، على ان يتم تشييعه في طهران غداً الأربعاء وفي مسقط رأسه نجف آباد الخميس.

وتم مراسم تشييع ووداع لجثمان الشهيد حججي في مرقد الامام علي بن موسى الرضا(ع) حيث القى سادن الروضة الرضوية المقدسة حجة الاسلام ابراهيم رئيسي كلمة بالمناسبة.

وتم نقل جثمان الشهيد حججي الى طهران لتجري مراسم تشييعه الأربعاء.

وقال مساعد الشؤون التنسيقية للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد بورجمشيديان بأن مراسم تشييع الشهيد حججي ستجرى انطلاقا من ساحة "الامام الحسين(ع)" بطهران.

واضاف، ان جثمان الشهيد حججي سيتم تشييعه الخميس في مسقط رأسه مدينة نجف آباد باصفهان.

بدوره صرح نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عطاء الله صالحي بان وصول جثمان الشهيد محسن حججي الى البلاد يحمل معه رسائل مهمة، من ضمنها تمييز طريق الصواب من الخطأ وان الوقت ليس متأخراً لاختيار طريق الصواب.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الاستقبال الرسمي لجثمان عضو الحرس الثوري المدافع عن مراقد اهل البيت(ع) الشهيد محسن حججي، قال اللواء صالحي، ان الشهيد حججي بتاكيده على بناء الذات واستمداد العون من الباري تعالى لتحقيق النجاح في الطريق الصائب الذي اختاره، قد اتخذ الخطى في هذا الطريق بكل اخلاص وتفان.

واضاف نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان الامام الحسين(ع) اضحت نهضته ابدية لانه اخلص لله تعالى.

وقال اللواء صالحي، ان عودة جثمان الشهيد حججي الى الوطن بهذه الصورة وفي شهر محرم واسبوع الدفاع المقدس، يبين لنا الحجة بأننا يمكننا اختيار طريقنا متى ما اردنا وان الوقت ليس متأخراً.