اعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي، خطاب الرئيس الاميركي ضد ايران في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بانه اعتراف يائس بظهور قوة لا يمكن تحجيمها.

جاء ذلك في تصريح للعميد سلامي خلال مراسم اقيمت لتكريم القائد السابق لأمن الحرس الثوري وتقديم القائد الجديد، بحضور حشد من القادة والمسؤوليين العسكريين والمدنيين ومدراء مختلف المؤسسات المعنية بالمطارات.

واعتبر ان الاسلام اليوم قد تحول الى ضلع من اضلاع هندسة القوة في العالم وقال، ان نظامنا الاسلامي قد تحول اليوم الى اولوية اولى على المستوى العالمي.

واضاف، ان الرئيس الاميركي تحدث في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة عن قوة ايران بانفعال، اذ ان ادبياته في الخطاب لم تكن مهددة بل كانت اعترافا يائسا بظهور قوة لا يمكن تحجيمها.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنعم بالامن والاستقرار بصلابة واقتدار في هذه الظروف التي تعم فيها الازمات وانعدام الامن المنطقة، معتبرا ولاية الفقيه قوة مركزية قوية يمكنها تقييم حسابات الاعداء المادية وتحديد نواياهم وسلوكهم، وهي قادرة على الاستثمار الصحيح للطاقات والامكانيات وربطها بالاهداف بصورة جيدة.

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى المسؤوليات المهمة والرسالة الحساسة لقيادة قوات الحماية في الحرس الثوري في حماية الافراد والاماكن الحيوية والحساسة في البلاد وتوفير الامن للملاحة الجوية، واضاف، ان المسؤولين هم ثروة للنظام والثورة وان امن الطيران كذلك جزء مهم من مكانة البلاد لذا ينبغي علينا حماية هذين الركنين المهمين للامن بقوة.