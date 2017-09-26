* اذا لم تدعم ايران سورية والعراق في مكافحة الارهاب، ماذا كان سيحدث لأوروبا اليوم؟

قال رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، ان الصناعات الصاروخية والبرامج الدفاعية الايرانية ستستمر بقوة لان الأمن وحماية البلاد والشعب الايراني من المسؤوليات الاساسية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية . وفي هذا الطريق لا نخشى مواقف الاخرين.

وفي حديث مع مراسل ارنا وفي معرض رده على سؤال حول استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق، قال خرازي ان تقسيم العراق لايخدم مصالح الاكراد ولا لصالح المنطقة لانه مشروع صهيوني.

واضاف ان نتنياهو أعلن وبعد اجتياح داعش لمدينة الموصل، الآن حان الوقت لتقسيم العراق، وان الكيان الصهيوني يدعم انفصال كردستان .

واستطرد قائلا : في الوقت الذي يعارض كل العالم تجزئة العراق فان الكيان الصهيوني يعلن دعمه لاستقلال كردستان العراق ما يكشف بانه مخطط صهيوني يهدف الى تحويل دول كبرى مثل سوريا والعراق الى دويلات صغيرة.

واشار خرازي الى انه رغم معارضة الامريكيين لتقسيم العراق لكن يبدو انهم موافقين على تجزئة دول الشرق الاوسط كما يحدث حاليا في سوريا حيث ان تواجدهم في شمال شرق سوريا وشمال نهر الفرات، بمثابة تمهيد الارضية لايجاد منطقة اخرى.

وأكد رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان جميع دول المنطقة خاصة الدول المجاورة لاقليم كردستان العراق تعارض الانفصال لذا من يتضرر هم اهالي تلك المنطقة . هذا الانفصال سيؤدي الى تأجيج الأزمة في المنطقة وتصعيد الصراعات .

وقال خرازي: ننصح مسؤولي كردستان بالكف عن طرح هذه المطالب والمطالبة بالصلاحيات القانونية في اطار الدستور العراقي.

كما قال خرازي، ان ايران مستعدة لأي سيناريو فيما لو اميركا بقت او انسحبت من الاتفاق النووي، او ان اوروبا انسحب او بقت في الاتفاق، او ان الاتفاق تلاشى، وسنرد على الاجراءات الاستفزازية الامريكية، كما لم نسكت على خطاب السيد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي لاقى معارضة غالبية دول العالم .

وحول القيود الجديدة التي فرضها ترامب على الرعايا الايرانيين، قال : الاجراء الامريكي بفرض قيود جديدة على المواطنين الايرانيين يعتبر اساءة للشعب الايراني. في حين ان الشعب الايراني كان جادا دوما في مكافحة الارهاب.

واضاف ان اتهام الشعب الايراني بدعم الارهاب، اتهام لايغفر. على الشعب الايراني ان يدافع عن حقوقه كما في السابق حيث نجح بممارسة الضغوط على الادارة الامريكية من خلال تشكيل حملات واسعة من الايرانيين المقيمين في اميركا والمناطق الاخرى. هذه الضغوط يجب ان تستمر حتى استيفاء حقوقهم.

وحول خطاب ترامب امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قال خرازي ان كلمة ترامب لاقت ردود افعال سلبية واسعة من قبل المجتمع الايراني المقيم في الخارج وايضا الدول الاخرى، لذا فان كلمته كانت خاوية وسخيفة وبعيدة عن المنطق والتي بالطبع، لم يكن لها أي تأثير آخر سوى المساس بمصداقية أمريكا.

واضاف ان السيد ترامب وبتصرفه وقراراته التي يتخذها، يمس بمصداقية اميركا وأي بلد لايدعم مثل هذه التصرفات الصبيانية والسوقية.

وفي معرض اشارته الى موضوع الارهاب والدول التي وقعت ضحيته خاصة اوروبا، قال رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، انه بات واضحا وقوع اوروبا ضحية الارهاب. الارهاب بات اليوم يهدد كل الدول خاصة الدول الاوروبية.

وتساءل خرازي : اذا لم تدعم ايران حكومتي سورية والعراق في مكافحة الارهاب، ماذا كان سيحدث لأوروبا اليوم؟ وقال : ينبغي ان نواصل مكافحة الارهاب حتى النهاية .

واضاف رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية: اذا لم نعرف مصادر الارهاب التكفيري بشكل صحيح، فان الارهاب سينتشر في كل انحاء العالم خاصة في اوروبا. من الضروري الحوار حول مصادر الارهاب لان جذور الارهاب التكفيري مستمدة من العقيدة الوهابية.

واضاف ان المساجد في أغلبية الدول، يديرها ائمة، تلقوا تحصيلاتهم الدينية في السعودية. هؤلاء وجدوا الفرصة سانحة امامهم لنشر الارهاب والعقيدة الوهابية والسلفية . داعش والنصرة تم تجنيدهم من هذه المساجد ، ولو امتدت هذه الجذور الى اوروبا وتم تبليغ الوهابية في مساجد اوروبا فانها ستواجه اخطار جمة.

وقال خرازي : علينا ان ندرك حقائق المنطقة وان لانغفل عن مصادر الارهاب، وان نسعى لاقرار السلام والأمن لايجاد منطقة تنعم بالحرية والتقدم.