الوفاق/خاص- زهراء نصيري/ قال السفير التايلندي لدى ايران بأن المسؤولين في بلاده يتابعون موضوع حل المشاكل الناجمة في ميانمار، لإنهاء القضية بأسرع وقت ممكن.

وخلال لقاء جمع كالايانا ويباتي بومي براتس ومحافظ اصفهان، أشار السفير التايلندي الى رغبة بلاده بالتعاون العلمي ودراسة الطلاب التايلنديين في جامعات اصفهان، مضيفا: نرحب بتواجد التجار التايلنديين في اصفهان للتعاون في مجالات التجارة والإستثمار، ونحن سوف نتابع هذا الموضوع.

وقال في صعيد آخر بأنه منذ العام 1980 ولحد الآن لجأ (160) الفاً من المواطنين الميانماريين الى الحدود المشتركة مع تايلندا، وهناك العديد من البلدان في المنطقة، بما فيها اندونيسيا وماليزيا علاوة على المنظمات الدولية، تسعى لمعالجة مشاكل ميانمار لإزالة معاناة آلاف المسلمين وتهدئة الأوضاع الحالية.

من جهته قال محافظ اصفهان، خلال اللقاء، بأن اصفهان مدينة سياحية، وبإمكان منظمي الرحلات السياحية التايلنديين الشروع بالتعاون مع نظرائهم في اصفهان لتوفير الخدمات للسائحين.

واقترح المحافظ توأمة مدينة اصفهان مع إحدى المدن المشابهة في تايلندا، مضيفاً ان اصفهان حالياً توأم لـ4 مدن في العالم، وهذا من شأنه ان يرفع من مستوى التعاطي الثقافي بين الشعبين.

ودعا تايلندا من خلال سفيرها لبذل كل ما في وسعها لحل مشاكل المسلمين في ميانمار.