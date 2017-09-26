  • الثلاثاء ٥ محرم ١٤٣٩
  • الثلاثاء , سبتمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203586 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: محليات  
السفير التايلندي يعلن متابعة مسؤولي بلاده المشاكل في ميانمار
خلال لقائه محافظ إصفهان

السفير التايلندي يعلن متابعة مسؤولي بلاده المشاكل في ميانمار

الوفاق/خاص- زهراء نصيري/ قال السفير التايلندي لدى ايران بأن المسؤولين في بلاده يتابعون موضوع حل المشاكل الناجمة في ميانمار، لإنهاء القضية بأسرع وقت ممكن.

وخلال لقاء جمع كالايانا ويباتي بومي براتس ومحافظ اصفهان، أشار السفير التايلندي الى رغبة بلاده بالتعاون العلمي ودراسة الطلاب التايلنديين في جامعات اصفهان، مضيفا: نرحب بتواجد التجار التايلنديين في اصفهان للتعاون في مجالات التجارة والإستثمار، ونحن سوف نتابع هذا الموضوع.

وقال في صعيد آخر بأنه منذ العام 1980 ولحد الآن لجأ (160) الفاً من المواطنين الميانماريين الى الحدود المشتركة مع تايلندا، وهناك العديد من البلدان في المنطقة، بما فيها اندونيسيا وماليزيا علاوة على المنظمات الدولية، تسعى لمعالجة مشاكل ميانمار لإزالة معاناة آلاف المسلمين وتهدئة الأوضاع الحالية.

من جهته قال محافظ اصفهان، خلال اللقاء، بأن اصفهان مدينة سياحية، وبإمكان منظمي الرحلات السياحية التايلنديين الشروع بالتعاون مع نظرائهم في اصفهان لتوفير الخدمات للسائحين.

واقترح المحافظ توأمة مدينة اصفهان مع إحدى المدن المشابهة في تايلندا، مضيفاً ان اصفهان حالياً توأم لـ4 مدن في العالم، وهذا من شأنه ان يرفع من مستوى التعاطي الثقافي بين الشعبين.

ودعا تايلندا من خلال سفيرها لبذل كل ما في وسعها لحل مشاكل المسلمين في ميانمار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0646 sec