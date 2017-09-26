وأضاف لافروف في مراسم اقیمت بمناسبة بدء العام الهجري الجدید بمشاركة سفراء الدول الاسلامیة في موسكو: إن الوتیرة الإیجابیة للوضع في سوریا تدعو للتفاؤل، مشیرا إلى أنه تم خلق الظروف من أجل القضاء الكامل على الإرهاب في سوریا.
وقال: 'الوتیرة الإیجابیة لتطور الوضع في سوریا، وعملیة أستانة التي بدأناها بمشاركة تركیا وإیران أعطت المجال للتوصل إلى اتفاقیات أدت إلى إنشاء 4 مناطق خفض تصعید، بما في ذلك في جنوب البلاد بمشاركة الأردن والولایات المتحدة.
واضاف: لقد انخفض مستوى التوتر بشكل ملموس، وتبدأ أعمال إعادة بناء البنى التحتیة، وتم خلق ظروف للقضاء الكامل على بؤر الإرهاب لإرساء السلام في كافة الأراضي السوریة.