أعلن وزیر الخارجیة الروسي، سیرغي لافروف: إن الحوار السوري الذي انطلق بمبادرة ورعایة موسكو وطهران وأنقرة في العاصمة الكازاخیة استانا، یبعث على الأمل لدی سوریا.

وأضاف لافروف في مراسم اقیمت بمناسبة بدء العام الهجري الجدید بمشاركة سفراء الدول الاسلامیة في موسكو: إن الوتیرة الإیجابیة للوضع في سوریا تدعو للتفاؤل، مشیرا إلى أنه تم خلق الظروف من أجل القضاء الكامل على الإرهاب في سوریا.

وقال: 'الوتیرة الإیجابیة لتطور الوضع في سوریا، وعملیة أستانة التي بدأناها بمشاركة تركیا وإیران أعطت المجال للتوصل إلى اتفاقیات أدت إلى إنشاء 4 مناطق خفض تصعید، بما في ذلك في جنوب البلاد بمشاركة الأردن والولایات المتحدة.

واضاف: لقد انخفض مستوى التوتر بشكل ملموس، وتبدأ أعمال إعادة بناء البنى التحتیة، وتم خلق ظروف للقضاء الكامل على بؤر الإرهاب لإرساء السلام في كافة الأراضي السوریة.