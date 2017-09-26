قُتل ثلاثة صهاينة وجُرح اثنان أحدهما حالته حرجة في عملية فدائية نفذها فلسطيني صباح امس عند مدخل مستعمرة "هار أدار" المقامة على أراضي بلدة "قطنة" شمال غرب القدس المحتلة.

وفيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تبلّغها باستشهاد مواطن إثر إطلاق النار عليه من جانب قوات الاحتلال، قالت القناة العاشرة في تلفزيون العدو: إنّ المهاجم من سكان بلدة بيت سوريك القريبة من رام الله، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وكان بحوزته تصريح عمل داخل المستعمرة.

من جهتها، أفادت صحيفة "هاآرتس" عن أنّ منفذ العملية أصاب مجموعة من "عناصر الأمن" و"حرس الحدود" في الأجزاء العلوية من أجسادهم بواسطة مسدس، ومن ثم أجهز عليهم طعناً.

وكانت القناة الثانية "الإسرائيلية" رجحت بأن يكون المهاجم قد استخدم سلاحاً غير "الكارلوستاف" الذي اعتاد الفلسطينيون عليه في عملياتهم طيلة العامين الماضيين.

هذا وبعثت العملية الفدائية على ترحيب واسع بين أوساط الفصائل والقوى الفلسطينية، فضلاً عن الشارع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأجمعت القوى على أن العملية تبعث مجموعة من الرسائل، وبأنها تكتسب أهمية خاصة من حيث رمزية المكان، وكذلك التوقيت.

وفي السياق، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية، وحيّت شجاعة منفذها المقدسي نمر محمود جمل في الثلاثينات من العمر.

ورأى مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داوود شهاب في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، أن ما حصل بمثابة صفعة قوية لسياسات الاحتلال التعسفية، والعنصرية، والعدوانية.

وأضاف قائلاً: نحن أمام ضربة موجعة لهذا المحتل المتغطرس، وضربة لأقطاب الاستيطان الذين لا يعرفون حداً يتوقفوا عنده في سرقة الأرض الفلسطينية، وتهجير أصحابها.

كما اعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي العملية ضربة للاهثين وراء سراب التسوية مع الكيان الغاصب، مشيراً إلى أن من بين الدلالات الهامة التي تتصل بالعملية هي أنها جاءت غداة توالي المواقف الرسمية العربية المشبوهة الداعية لتعزيز التطبيع مع اسرائيل، والانفتاح عليها دون اكتراث بالحقوق الفلسطينية المسلوبة.

ومن جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم؛ العملية بمثابة صفعة لأذرع الاحتلال القمعية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من هجمتها ضد الإنسان، والأرض، والمقدسات على امتداد فلسطين السليبة.

وأردف قائلاً: لقد خرج الفدائي اليوم ليؤكد للمحتل بكافة مستوياته أن بطشه، وعربدته لن يفلحا في ثني الشعب الفلسطيني الصامد، والبطل عن مواصلة تصدّيه للعدوان، وللتهويد.

أما عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية" كايد الغول؛ فاعتبر العملية دليلاً إضافياً على العجز الصهيوني في مواجهة إرادة النضال الفلسطيني.

كما باركت حركة "المجاهدين" الفلسطينية العملية الفدائية، واصفة إياها بـالنوعية. وقالت الحركة: إننا أمام فعل مقاوم يؤكد من جديد، وبالدم على إسلامية المدينة المقدسة، وكل فلسطين.

إشارة إلى أن العملية سببت في إحداث إرباك كبير داخل كيان العدو، وفضحت عجز مسؤولي الاحتلال السياسيين، والعسكريين على حد سواء، وفق ما عكسته تغطية وسائل الإعلام الصهيونية.

من ناحيته هدّد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعقوبات جماعية وقال: من الآن اعرفوا سنهدم منزل منفذ العملية ونسحب تصاريح العمل من عائلته. مشيرا الى ان العملية تدل على أسلوب جديد في العمل.

وقال نتياهو يجب الإستعداد لأسلوب جديد وغير مألوف من العمليات. بدوره اتهم وزير الدفاع افيغدور ليبرمان السلطة الفلسطينية بالتحريض لتنفيذ العملية.