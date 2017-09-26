أكد قائد القوات البحرية في الجيش الاميرال حبيب الله سياري انه يجري بحث تزويد سفن الجيش بالوقود النووي، وقال: إن سلاح البحر مستعد لتنفيذ أي قرار تتخذه القيادة بشأن اليمن.

وفي حوار متلفز صرّح الاميرال حبيب الله سياري: إن موضوع تزويد السفن الايرانية بالوقود النووي قيد البحث ويتم العمل عليه ذلك في المراكز المختصة وأضاف: إن من يستخدم الوقود النووي بالتأكيد هو بحاجة الى تجديد وقود أقل، كما يمكنه الإبحار لمسافة أطول والتواجد في المياه الحرّة لوقت أكثر.

وفي معرض رده على سؤال حول "عدم مساعدة البحرية الايرانية الشعب اليمني رغم امتلاكها قوة بحرية استراتيجية"، قال: نحن في نهاية الامر مستعدون لتنفيذ أي قرار تتخذه القيادة.

وحول الاصطدام مع البحرية الامريكية، نوه الاميرال سياري الى ان البحرية الايرانية لن تسمح لأحد أبدا بالإقتراب من الحدود الايرانية، لدينا الكثير من المناطق البحرية ولاينبغي لأحد الاقتراب من حدودنا ومن يحاول الإقتراب بالتأكيد يتم تحذيره وإنذاره.

وأوضح، ان الامريكان حاولوا مؤخرا الاقتراب من حدودنا بحجة "مساعدة زورق صيد ايراني كاد يغرق"؛ نحن لانسمح لأحد بالاقتراب لذلك وجّهنا التحذير للبحرية الامريكية بعدم الإقتراب.

ونوّه الاميرال سياري الى ان سلاح البحر الايراني يبحر من جنوب شرق آسيا حتى المحيط الهادىء ومن بحر جنوب الصين حتى المحيط الهادئ ونحو القارة الافريقية وفي المحيط الاطلسي وخليج عدن وباب المندب والبحر الاحمر وقناة السويس والبحر المتوسط حتى مضيق جبل طارق؛ مضيفا: يمكننا الإبحار 5 شهور دون الحاجة الى دعم من أحد او الرسو من أجل اصلاح سفننا لأننا نعتمد على طاقاتنا.

وأشار الى ان البحرية الايرانية قامت بمساعدة وإنقاذ 25 سفينة تعود لـ25 بلدا في العالم؛ بما فيها دول في جنوب شرق آسيا ودول المحيط الهندي؛ مصرحا بالقول: لقد قمنا بمساعدة سفينة امريكية وسفينة صينية كانتا قد تعرضتا الى عمليات قرصنة.

وتحدث عن إنقاذ سفينة امريكية في خيلج عدن كانت بعيدة عن تغطية البحرية الامريكية عندما هاجمها قراصنة البحر، وقال لا يهمنا اذا كانت السفينة امريكية ام لا، منوها الى ان الامريكان شكروا البحرية الايرانية على ذلك كما انها ترغب بشكل دائم الإتصال بالبحرية الإيرانية لكن الأخيرة ترفض ذلك.