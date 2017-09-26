أعلن مساعد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الثلاثاء، عن إرسال ونشر معدات صاروخية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي في غرب إيران للرد القاطع على أي محاولة اعتداء.

وأشار العميد علي رضا إلهامي الى تنفيذ مناورات للجيش والحرس الثوري في غرب إيران، وقال: ان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، وبناءاً على واجباته ومهامه الذاتية، وفر الغطاء الدفاعي اللاّزم للمناورات والتدريبات العسكرية لقوات الجيش والحرس الثوري غرب البلاد.

وأضاف: إن مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي بادر بإرسال معدات صاروخية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي في غرب إيران، وهو يتمتع بجاهزية تامة للرد القاطع على اي محاولة عدوان.

وأردف العميد إلهامي، ان توفير أمن الاجواء مستمر من خلال استخدام مختلف أنواع المعدات الرادارية والصاروخية والاستطلاعية والاتصالاتية والمدفعية تحت إشراف وتوجيه شبكة الدفاع الجوية الموحدة في مختلف أنحاء غرب إيران، وخاصة الحدود الجوية لتلك المنطقة.