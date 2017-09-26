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رقم الخبر: 203581 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: محليات  
ايران تعزز دفاعاتها الجوية غرب البلاد بمعدات صاروخية جديدة
للردّ بحزم على أي محاولة اعتداء

ايران تعزز دفاعاتها الجوية غرب البلاد بمعدات صاروخية جديدة

أعلن مساعد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الثلاثاء، عن إرسال ونشر معدات صاروخية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي في غرب إيران للرد القاطع على أي محاولة اعتداء.
وأشار العميد علي رضا إلهامي الى تنفيذ مناورات للجيش والحرس الثوري في غرب إيران، وقال: ان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، وبناءاً على واجباته ومهامه الذاتية، وفر الغطاء الدفاعي اللاّزم للمناورات والتدريبات العسكرية لقوات الجيش والحرس الثوري غرب البلاد.
وأضاف: إن مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي بادر بإرسال معدات صاروخية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي في غرب إيران، وهو يتمتع بجاهزية تامة للرد القاطع على اي محاولة عدوان.
وأردف العميد إلهامي، ان توفير أمن الاجواء مستمر من خلال استخدام مختلف أنواع المعدات الرادارية والصاروخية والاستطلاعية والاتصالاتية والمدفعية تحت إشراف وتوجيه شبكة الدفاع الجوية الموحدة في مختلف أنحاء غرب إيران، وخاصة الحدود الجوية لتلك المنطقة.

* للدفاع الجوي مسؤولية إيجاد غطاء جوي لإسناد الجيش والحرس الثوري

من جهته أكد نائب شؤون العمليات لقائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي الايراني "العميد علي رضا الهامي"، وفي معرض الاشارة الى المناورات العسكرية للجيش والحرس الثوري المقامة في غرب البلاد، أكد ان المقر وفي إطار مسؤولياته ومهامه الذاتية يقوم بإيجاد غطاء دفاعي جوي مناسب للقوات المشاركة في هذه المناورات.

وتابع العميد الهامي في تصريح له يوم الثلاثاء، قائلا: ان مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي بادر الى إسناد الدفاع الجوي غربي البلاد من خلال إيفاد معدات صاروخية حديثة؛ مشددا على جاهزية المقر للرد الحاسم على أي عدوان.

وصرح القائد العسكري الايراني: إن علمية توفير الامن على صعيد الجو - فضاء، تتم باستخدام انواع الاجهزة الرادارية والصاروخية والمعلوماتية والاتصالاتية والمدفعية، وبصورة مستدامة وذكية، وفي إطار منظومة جوية موحدة في مناطق غربية للبلاد وخاصة على الحدود الجوية هناك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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