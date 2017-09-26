قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الثلاثاء: إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.

وكانت ميانمار رفضت أيضا اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا ردا على هجمات منسقة من متمردي الروهينغا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس آب.

وتقول ميانمار: إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.

وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر ترين الأول، قتل مزارعين.

ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.

وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش: الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية.

وأضاف: المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.

وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.

ورفض زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة الاتهامات قائلا إن حكومة ميانمار ملتزمة دائما بالدفاع عن الحقوق.

وقال لرويترز: الاتهامات دون أدلة قوية خطيرة. تجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الأمور.

وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون.

الى ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي غد الخميس أول جلسة مفتوحة حول الانتهاكات واسعة النطاق ضد الروهينغا المسلمة بإقليم أراكان غربي ميانمار (بورما).

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية أدلى بها يوم الاثنين رئيس مجلس الأمن الدولي السفير تيكيدا أليمو مندوب إثيوبيا الدائم لدي الأمم المتحدة الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس في سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال رئيس مجلس الأمن إنه من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إفادة خلال الجلسة التي تعقد عصرا.

وأوضح أليمو أن انعقاد الجلسة جاء بناء على طلب تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكزاخستان ومصر والسويد، وبدعم من إيطاليا.

ووصفت الأمم المتحدة انتهاكات جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينغا بأنه "تطهير عرقي" حيث أسفرت عمليات الجيش عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، وفق ناشطين محليين. وفر نحو 436 ألفا من مسلمي الروهينغا البورميين إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب الماضي.

ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يدرس إصدار بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع، لكن من غير المرجح أن توافق الصين وروسيا على تحرك أشد يتطلب تبني مشروع قرار قد يستخدمان ضده حق النقض (الفيتو).