أكد وزير الدفاع الايراني، أن إيران تعارض أي إجراء يؤدي الى تغيير الحدود الجغرافية وتقسيم دول المنطقة، مؤملا بأن يكون مسؤولو إقليم كردستان العراق قد أدركوا الرسالة اللازمة من إغلاق أجواء إيران أمام الإقليم.

ولدى استقباله السفير التركي في طهران، هاكان تكين، الثلاثاء، أشار العميد امير حاتمي الى الوتيرة المتنامية للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، معربا عن امله بأن تشهد العلاقات بين طهران وانقرة المزيد من النمو والرقي من خلال استمرار المشاورات بين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وأعرب العميد حاتمي عن قلقه من التبعات الأمنية الناجمة عن إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض أي إجراء يؤدي الى تغيير الحدود الجغرافية وتقسيم دول المنطقة، ونأمل ان يكون مسؤولو الإقليم قد أدركوا جيدا الرسالة اللازمة من إغلاق الأجواء الايرانية أمام الإقليم والذي تم بطلب من حكومة بغداد المركزية.

ونوه وزير الدفاع الايراني بالسياسة المبدئية لطهران والمبنية على احترام السيادة الوطنية ووحدة تراب دول المنطقة، مضيفا: ان خطوة إقليم كردستان العراق في إجراء الاستفتاء في حين ان الحكومة والشعب العراقي الباسل يحاربون حاليا بقايا داعش، هو بمثابة التناغم مع ارهابيي داعش وحماتهم الاقليميين والدوليين، وهذه القضية ستؤدي الى إثارة مشكلات للمنطقة وللشعب العراقي وخاصة لكردستان العراق.

من جانبه، قدم السفير التركي التهنئة بتعيين امير حاتمي وزيرا للدفاع، معربا عن امله بتنمية العلاقات العسكرية بين البلدين خلال فترة تولّيه حقيبة الدفاع، مؤملا بأن تؤدي الزيارة الوشيكة للرئيس التركي الى طهران الى مزيد من تنمية العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين والامن والاستقرار للمنطقة.

وأشار هاكان تكين الى التطورات الحساسة للمنطقة، ورأى ان القرار المتفرّد لمسؤولي إقليم كردستان العراق في إجراء الاستفتاء يثير القلق ويزعزع الاستقرار في المنطقة، مضيفا: نتوقع من مسؤولي الإقليم ان يبادروا لحل هذه القضية بحسن نية، وإن يوقفوا الإجراءات المتفردة التي تتعارض مع الدستور العراقي.

ولفت تكين الى مكانة ايران باعتبارها جار استراتيجي في المنطقة والعالم الاسلامي، وقال: ان موضوع محاربة الإرهاب هو أحد أهم محاور التعاون بين ايران وتركيا، معربا عن أمله بأن تؤدي اللقاءات بين المسؤولين العسكريين لدى البلدين الى نتائج إيجابية ومثمرة للجانبين على أساس المصالح المشتركة للشعبين.

في سياق متصل أكد كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، ان على ايران والعراق وتركيا، ايجاد حل مشترك لموضوع استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق .

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي امس الثلاثاء وفي أول رد فعل له على استفتاء كردستان العراق، إلى تعاون بلاده مع ايران والعراق حول موضوع الانفصال .

وصرّح: يتعين وعن طريق التنسيق بين البلدان الثلاثة، إعداد حل مناسب، وبامكان تركيا القيام بدور مهم في تنفيذ أي حل. كما أعتبر توصل نواب البرلمان التركي لإجماع بهذا الشأن أمر ضروري.

يذكر ان حزب الشعب الجمهوري أقوى أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا بزعامة كمال كيليتشدار أوغلو، وايضا حزب الحركة الوطنية و حزب العدالة والتنمية هما من الاحزاب التركية التي أعلنت رفضها لاستفتاء انفصال اقليم كردستان العراق ودعمها للحكومة الاتحادية في العراق.

ورغم الرفض الدولي والاقليمي ومخالفة حكومة العراق للاستفتاء ومنافاته الواضحة للقوانين الدولية، فإن استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق جرى الاثنين في مناطق بشمال العراق بما فيها اربيل والسليمانية ودهوك والمناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك وخانقين.