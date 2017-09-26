اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، إجراء الاستفتاء على إنفصال كردستان العراق في الوقت الذي لم تنته فيه بعد قضية داعش، أمر يبعث على الاسف، مؤكدا بأن هذا الإجراء سيخلق أزمات جديدة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الثلاثاء على هامش جولته في معرض كتب وصور الدفاع المقدس المقام في مجلس الشورى الاسلامي، قال لاريجاني حول الإستفتاء: إننا نعتبر الحكومة العراقية حكومة صديقة وجارة لنا ورغم ان الحرب الطويلة التي شنها صدام ضد ايران خلقت الكثير من المشاكل لايران والعراق والمنطقة إلا ان ايران دعمت المكونات العراقية المختلفة كالشيعة والسنة ومختلف الفئات في اقليم كردستان العراق لأننا نعتبرهم أصدقاءنا، لذا فقد ساعدنا من أجل تأسيس العراق الجديد بهيكلية ديمقراطية.

واضاف: إن الامريكيين ومنذ احتلال العراق سعوا لصياغة الدستور للشعب العراقي إلاّ ان ايران والمرجعية في العراق مثل آية الله السيستاني وقفوا امامهم ليصوغ الشعب العراقي دستوره بنفسه وأفضى الإصرار على ذلك لصياغة الدستور من قبل النخب العراقية وطرحه للتصويت.

وتابع لاريجاني: لهذا السبب ينبغي القول بانه على مدى اكثر من عقد من الزمن وقفت ايران الى جانب العراق لأن الشعب العراقي تكبّد الكثير من الاضرار من نظام صدام إلاّ انه تم السعي لكي يصل الى هيكليته الديمقراطية وهو ما حدث لحسن الحظ وتبلورت الحكومة والوحدة الوطنية في العراق.

واوضح لاريجاني انه ومنذ تبلور الهيكلية الديمقراطية في العراق قامت بعض الدول الكبرى والإقليمية بممارسات خبيثة وسعت لدعم الجماعات الارهابية في العراق الذي عانى شعبه الكثير من المظلومية جرّاء ذلك، إذ انه وفور تحركه في مسار مسكه زمام الامور بيده لتقرير مصيره بنفسه قامت تلك الدول بتأسيس العديد من الجماعات الارهابية حتى تبلور داعش وتمكن بدعم من دول إقليمية ودولية مثل امريكا من التمدّد واحتلال مناطق في العراق.

واشار الى ان الأمر استغرق أكثر من 3 أعوام لإنهاء قضية داعش في المنطقة واضاف: انه وفور هجوم داعش طلبت الحكومة العراقية واقليم كردستان المساعدة منا حيث قدمنا المساعدة لكليهما لدحر داعش، وفي ظروف الازمة تلك حيث كان داعش يستولي على اراضي العراق باستمرار لم تبادر اي دولة لمساعدة الشعب العراقي فيما وقفت ايران الى جانب الحكومة والشعب العراقي وإقليم كردستان، وفي ظل الفتوى التي اصدرها المرجع السيستاني تحققت نجاحات على مدى الاعوام الثلاثة الماضية وتم دحر تيار الارهاب.

من جانبه أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان الامريكان يقفون وراء استفتاء كردستان العراق والبريطانيون في الواجهة لأنهم لم يستفيدوا من داعش الارهابي لذلك توجهوا نحو اثارة التفرقة بين المسلمين والدول الاسلامية.

وأعلن ولايتي، ان استفتاء كردستان العراق غير قانوني، قائلا: سيخلّف اضطرابا سياسيا في المنطقة؛ وأن هذا الإجراء من قبل البارزاني يعد خطوة عديمة القيمة ولن يؤدي لنتيجة ايجابية.

وأضاف: نحن ندعم وحدة أراضي جميع الدول الاسلامية، كسوريا والعراق ونتواجد في العراق بناء على طلب من الحكومة الشرعية في هذا البلد.

كما أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علاء الدين بروجردي مساء الإثنين، ان نتائج استفتاء كردستان العراق مرفوضة، قائلا: ان البارزاني بدأ لعبة خطيرة ستنتهي بضرر إقليم كردستان. والاستفتاء يفتقد للاعتبار القانوني وبناءا عليه فإن نتائج هذا الاستفتاء مرفوضة أيضا.

وأضاف: يمكن القول بأن البارزاني قد بدأ لعبة خطيرة ستنتهي بضرر إقليم كردستان العراق.

وأكد بروجردي ان إجراء الإستفتاء في كردستان العراق من شأنه ان يؤدي الى تبعات سلبية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية.

وأردف رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم جميع أدواتها لصيانة وحدة التراب العراقي.

من جانبه أكد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري" ان قضية الاستفتاء في اقليم كردستان العراق، مؤامرة يقف وراءها الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي.

واشاد باقري بدور وجهود وزارة الامن في مرحلة الدفاع المقدس ووصفها بأنها بارزة وجيدة، مضيفا: ان الجهاز الامني اذا لم يفسح المجال للعدو بالتغلغل وتنفيذ العمليات، فستتحقق الكثير من النتائج الايجابية، ولدينا امثلة على التعاون المشترك في هذا المجال مع وزارة الامن.

من جانبه أعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ان ايران ترفض أي تقسيم في المنطقة لأن تقسيم البلدان يقود الى زعزعة الاستقرار ويخدم الكيان الاسرائيلي ومن يتطلعون لتكريس غياب الامن بالمنطقة . وصرّح رضائي في تصريح للصحفيين يوم الثلاثاء ردا على سؤال حول الاستفتاء في كردستان العراق: إننا نعارض اي محاولة تقسيم في المنطقة مشيرا الى ان كردستان بحاجة اليوم الى الامن والتنمية والتطور وان اي نزاع جديد في كردستان العراق سيحرمهم من التقدم والتنمية. وحول موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية إزاء محاولات الانفصال قال رضائي: إن ايران ترفض اي تقسيم بالمنطقة وتؤمن بضرورة صيانة وحدة أراضي دول المنطقة والحؤول دون أي تغيير في حدودها الجغرافية. في ذات السياق انتقد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي النائب محمد آشوري، الاستفتاء في كردستان العراق ووصفه بالخطأ الفادح. وقال في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" في بندرعباس أمس الثلاثاء: إن الإستفتاء في كردستان العراق خطأ فادح سيلحق الاضرار بالمنطقة.

واضاف: إن ايران أكدت على الدوام على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية لبلدان الجوار لأن الامن في المنطقة رهن بوحدة بلدانها. ونوّه الى ان ايران بادرت باستمرار في تقديم العون لبلدان الجوار خلال الازمات الاقليمية ولم تقم بأعمال نابعة من نظرات طائفية وفئوية.

كذلك اعتبر نائب رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي كمال دهقان ان اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق بانه يتعارض مع القوانين الدولية.

واكد ان الحكومة العراقية ووحدة الاراضي العراقية معترف بها من قبل العالم كما أن إجراء أي استفتاء يجب ان يكون بموافقة الحكومة المركزية العراقية، مشيرا الى ان الحكومة المركزية العراقية أدانت بحزم إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان وعلى هذا الأساس فإن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان يعد غير شرعيا تماما ويفتقر إلى الاعتراف الدولي.

من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي مطهري" ان عملية الاستفتاء لا تعني استقلال إقليم كردستان العراق؛ مضيفا في تصريح للصحفيين امس الثلاثاء وعلى هامش الجلسة العلنية للبرلمان: إن الاستقلال التام رهن بالمضي في مراحل طويلة تستغرق عامين الى 3 اعوام؛ ولافتا الى ضرورة وضع الشعب الكردي على علم بالظروف الراهنة.

ولفت النائب في مجلس الشورى الاسلامي ان المسؤولين الايرانيين حذّورا الاقليم خلال زيارات عديدة؛ لأن الاستفتاء مشروع دولي تقف وراءه امريكا واسرائيل؛مؤكدا انه لا يمكن التعويل على الموقف التركي من استقلال إقليم كردستان العراق.