التقى وزير الخارجية الايراني (محمد جواد ظريف) في وقت متأخر مساء الاثنين مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية (جيفري فيلتمان) في إطار لقاءاته مع المسؤولين المشاركين في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

مع نظيريه الجزائري والاندونيسية ومساعد الامين العام للامم المتحدة

وبحث ظريف وفيلتمان، في هذا الاجتماع الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية ومن بينها الأوضاع في سوريا واليمن والعراق وميانمار.

كما إلتقى وزير الخارجية الايراني نظيرته الاندونيسية (ريتنو مارسودي) وبحث معها القضايا ذات الإهتمام المشترك وكذلك العلاقات الثنائية.

كذلك التقى وزير الخارجية الايراني نظيره الجزائري (عبدالقادر مساهل) في اطار مشاوراته مع نظرائه في الدول الاخرى.

وبحث الوزيران في هذا اللقاء، الإتفاق النووي وقضايا المنطقة ومن بينها إقليم كردستان العراق وسوريا واليمن والخليج الفارسي وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.