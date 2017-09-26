قال مسؤول كويتي، الثلاثاء، إن إجمالي ما اقترضته الحكومة الكويتية من البنوك المحلية بلغ 3ر7 مليار دينار (2ر24 مليار دولار) خلال 17 شهراً (الفترة منذ أبريل/ نيسان 2016 وحتى الآن).

وتمثل فترة 17 شهراً، السنة المالية الماضية 2016/ 2017، والأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2017/ 2018. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة.

وأضاف عادل عبدالوهاب الماجد، نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت خلال مشاركته أمام مؤتمر (يوروموني ـ الكويت 2017): ان وزارة المالية اقترضت 5ر4 مليار دينار (9ر14 مليار دولار)، فيما اشترت البنوك سندات حكومية من البنك المركزي بـ8ر2 مليار دينار (3ر9 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وشرعت الكويت العام الماضي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. وتعتمد الكويت وهي عضو في منظمة (أوبك)، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمائة من ميزانيتها العامة، وتضررت بسبب هبوط أسعار الخام من 120 دولاراً للبرميل قبل أكثر من ثلاثة أعوام إلى 58 دولاراً في الوقت الحالي.

وانطلقت صباح الثلاثاء فعاليات مؤتمر (يورومني الكويت 2017)، والتي تستمر ليوم واحد، وذلك للعام السابع على التوالي بالتعاون مع وزارة المالية.

وتعتبر مؤسسة "يورومني" من أبرز المؤسسات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات التي تتناول قضايا الاستثمار العالمي وأسواق المال للمستثمرين المباشرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية، والوسطاء الماليين والشركات، والحكومات والبنوك، والمؤسسات المالية.