التقطت أسعار النفط الأنفاس، الثلاثاء، بعدما ارتفع خام برنت لأعلى مستوى في 26 شهراً، مدعوماً بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من اقليم كردستان العراق للعالم الخارجي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بغلق خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من شمال العراق لتكثف الضغط على إقليم كردستان في ظل الاستفتاء على استقلال الإقليم. وعادة ما يضخ خط الأنابيب مابين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً لميناء جيهان التركي. وفقد هذه الإمدادات إلى جانب تخفيضات الإنتاج بواقع 8ر1 مليون برميل من المنتجين في أوبك وخارجها أثار مخاوف بشأن شح الإمدادات. وقالت الحكومة العراقية إنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتائج الاستفتاء.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني سنتاً واحد إلى 03ر59 دولار للبرميل بحلول الساعة 21ر06 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق مرتفعاً 8ر3 في المئة يوم الاثنين. وفي وقت سابق، ارتفع برنت إلى 49ر59 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو/ تموز 2015. ونزل الخام الأمريكي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني عشر سنتات إلى 12ر52 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43ر52 دولار. وقفز برنت فوق 55 دولاراً للبرميل قبل أسبوع بعد تأكيد المنتجين من أوبك وخارجها أن السوق في سبيلها لاستعادة التوازن مع تراجع مخزونات النفط.

هذا واستقر الذهب بعدما بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع بدعم من الطلب على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن في ظل استمرار التوتر بشأن شبه الجزيرة الكورية.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر عند 01ر1310 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 36ر06 بتوقيت غرينتش بعدما كان قد بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر/ أيلول عند 54ر1313 دولار للأوقية. وزاد المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر/ كانون الأول 2ر0 بالمئة إلى 70ر1313 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيراً يذكر عند 18ر17 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة لتسجل أكبر مكسب في يوم واحد منذ السابع من سبتمبر/ أيلول. وقفز البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 70ر943 دولار للأوقية بعدما سجل أيضاً أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ السابع من سبتمبر/ أيلول في الجسلة السابقة. زاد البلاديوم 8ر0 بالمئة إلى 90ر917 دولار للأوقية.