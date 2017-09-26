قال مدير عام دائرة جمارك محافظة اصفهان (وسط البلاد): انه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم تصدير 582 نوعاً من البضائع من المحافظة بوزن مليونين و64 ألف طن وبقيمة 736 مليوناً و831 ألف دولار إلى 91 دولة.

ونقلت العلاقات العامة لدائرة جمارك اصفهان عن أسدالله أحمدي ونهري، انه خلال هذه الفترة تم تصدير 192 مليون دولار من منتجات البتروكيماويات، و178 مليون دولار من الحديد والفولاذ، و72 مليون دولار من السجاد. وأضاف: ارتفع حجم التصدير من محافظة اصفهان مقارنة بالعام الماضي من ناحية الوزن بنسبة 21% ومن ناحية السعر بنسبة 17%. وتابع أحمدي ونهري: ان من الدول التي تم تصدير هذه السلع إليها هي العراق 214 مليون دولار (29%)، والإمارات المتحدة العربية 122 مليون دولار (17%)، وأفغانستان 114 مليون دولار (16%)، وباكستان 56 مليون دولار (8%)، وتايلند 37 مليون دولار (5%).

وصرح مدير عام دائرة جمارك اصفهان انه خلال نفس الفترة تم دخول جمارك اصفهان 48 ألفاً و28 طناً من أنواع البضائع بقيمة 217 مليوناً و377 ألف دولار، حيث مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 31% من ناحية الوزن و51% من ناحية القيمة .وأضاف: ان أهم البضائع المستوردة كانت المكائن والأجهزة الكهربائية، مؤكداً ان الصين وكوريا الجنوبية وايطاليا وألمانيا كانت من الدول المصدرة للسلع الى محافظة اصفهان.