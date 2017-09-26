أشار رئيس المجلس التجاري الايراني-الباكستاني، علي رضا رضوي، إلى تأكيد الرئيسين الايراني والباكستاني على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معلناً بذلك عن إمكانية بلوغه خمسة مليارات دولار.

وتطرق رضوي، خلال الاجتماع الذي أقيم برعاية المجلس التجاري الباكستاني-الايراني في مدينة كويته، تطرق الى ما يتمتع به البلدان من إمكانيات يمكن إستثمارها في توثيق التعاون التجاري، معرباً عن أمله لبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خمسة مليارات دولار . ودعا الجانب الباكستاني الى تقديم التسهيلات لرجال الأعمال الايرانيين وإزالة المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية بين التجار.

من جانبه، أشار القنصل الايراني العام في كويته، محمد رفيعي، الى إرتقاء مستوى التبادل التجاري بين البلدين سيما في المناطق الحدودية، وأكد على ضرورة توطيد التبادل التجاري عبر الحدود البرية.

وتشير الإحصائيات الرسمية الى أن حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان بلغ 861 مليون دولار قبل عامين، فيما اتخذ مسار النمو في العام الايراني الماضي (بدأ 21 مارس/ آذار 2016)، حيث تجاوز المليار و150 مليون دولار.