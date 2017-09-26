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رقم الخبر: 203569 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: اقتصاد  
توقيع إتفاقية للتعاون التقني بين إيران وفرنسا
على هامش معرض "ايران بلاست" الدولي

توقيع إتفاقية للتعاون التقني بين إيران وفرنسا

وقّع مسؤولو معهد البوليمر الإيرانية وجمعية البلاستيك الفرنسية إتفاقية للتعاون المشترك.

ووقّع كل من شروين أحمدي رئيس معهد البوليمر الذي يتشكل من 20 شركة علمية، وداني ويان رئيس جمعية البلاستيك الفرنسية على الإتفاقية بهدف رفع مستوى العلوم التقنية وجودة المنتجات في إيران. وأكد المسؤول الفرنسي أن إيران تتمتع بقدرات وإمكانيات ضخمة ويمكن أن تتحول إلى قطب صناعي في المنطقة ومن هذا المنطلق تولي فرنسا إهتماماً بالغاً بالتعاون مع إيران.

وتم توقيع الإتفاقية على هامش أعمال معرض ايران بلاست الدولي الحادي عشر التي انطلق يوم الأحد في طهران بمشاركة 600 شركة ايرانية و524 شركة أجنبية من 23 دولة.

 
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