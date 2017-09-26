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رقم الخبر: 203568 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: اقتصاد  
إنشاء أول مصفاة إيرانية الصنع في سوريا

إنشاء أول مصفاة إيرانية الصنع في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز بحوث النفط للشؤون التقنية والدولية، انه سيتم تصميم وصنع أول محطة تكرير إيرانية الصنع تماماً بعد إستتباب الأمن النسبي في سوريا.

وقال منصور بزمي: ان العمل على إنشاء المصفاة قد يبدأ نهاية العام الإيراني الجاري (20 مارس/ آذار 2018)، مشيراً إلى أن مركز بحوث النفط -أضخم مؤسسة بحثية في البلاد- قد سجلت 130 من براءات إختراعاتها خارج البلاد، كما أنها من المؤسسات المعدودة التي نجحت في بيع تقنيتها إلى خارج البلاد .

ويتم إنشاء المصفاة على قرب من مدينه حمص في سوريا وباستخدام التقنية الإيرانية، حيث تحظى بالقدرة الإستيعابية التي تقدر 140 ألف برميل يومياً، وفي المرحلة الأولى تم التخطيط لتكرير 70 ألف برميل يومياً والمواد الأولية للمصفاة تضم النفط الخام والخفيف والثقيل وتوفرها سوريا وتنتج المصفاة الغاز الطبيعي المسال (LNG) والبنزين والمازوت ووقود الديزل والكيروسين.

 
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