وقال بانك، خلال تفقده لمنطقة ماكو الحرة ومعبر بازركان الحدودي (شمال غرب): لحسن الحظ، فان صادرات المناطق الحرة في البلاد خلال العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017) بلغت مليار دولار بزيادة قدرها 25 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف: ان الحكومة الايرانية تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الحرة من ناحية جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحسين الاستثمار وأيضاً إنشاء وتطوير الصناعات والمبادلات التجارية، واذا تم مراعاة قوانين هذه المناطق، فان الحكومة تؤيد تطويرها. وتابع: ان المناطق الحرة كان لها نمو مناسب ومطلوب في مجال الصادرات، ونأمل من خلال افتتاح خطوط الإئتمان زيادة نشاطات المناطق الحرة.