قال رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت: ان العوائد النفطية للبلاد تراجعت بنسبة 37 بالمائة في الحكومة الحادية عشرة (2017-2013) مقارنة للحكومة العاشرة، موضحاً بأن العوائد النفطية للحكومة الـ11 كانت 157 مليار دولار.

وأضاف نوبخت، الثلاثاء، في حديث مع الصحفيين: فيما ان العوائد النفطية للحكومة العاشرة (حكومة أحمدي نجاد/ 2013-2009) بلغت 251 مليار دولار.

وفي معرض رده على المنتقدين الذين يرون ان موازنة الإعمار انخفضت بشكل كبير، أوضح رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط: ان موازنة الإعمار ارتفعت من نحو 220 ألف مليار ريال في عام 2013 إلى 420 ألف مليار ريال (بدون محاسبة إعتمادات المياه الحدودية) في عام 2016 لتسجل زيادة بنسبة 90 بالمائة. وأضاف: فيما ان الموازنة الحالية لم تزدد سوى 73 بالمائة وبلغت مليونين و70 ألف مليار ريال بعدما كانت مليوناً و200 ألف مليار ريال في عام 2013.

وحول احتواء المياه الحدودية، قال مساعد رئيس الجمهورية: نظراً لضيق الموارد المائية، فقد طلبنا من قائد الثورة الاسلامية أن يسمح لنا بسحب مبلغ 8 مليارات دولار (مليارا دولار سنوياً) من صندوق التنمية الوطنية لاحتواء المياه الحدودية (الموارد المائية التي تخرج من البلاد). وأوضح انه بمحاسبة هذا الرقم والذي يساوي بالعملة الايرانية 60 إلى 65 ألف مليار ريال سنوياً، فان موازنة الإعمار تصل الى 540 ألف مليار ريال في عام 2016 أي بنمو 143 بالمائة. وصرح انه ومع ذلك، فانه ليس من الصحيح أن نفكر في أن الميزانية الحالية أمر سيئ، ومن الخطأ أن نحكم بهذا الشأن.