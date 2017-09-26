أشار مدير عام شركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء (توانير) الى المحادثات الجارية مع العراق لربط محطات كهرباء البلدين، وقال: إذا ما توصلت المباحثات الى نتيجة، فيمكن حينها ربط شبكة الكهرباء الايرانية بشبكات كهرباء لبنان وسوريا والأردن أيضاً.

وعلى هامش ملتقى مدراء صناعة الكهرباء في البلاد، صرح آرش كردي الثلاثاء، لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): في حال ربط شبكتي الكهرباء الايرانية والعراقية، فان الأرضية ستكون متوفرة أيضاً لتعزيز حجم تبادل الكهرباء مع أفغانستان وباكستان.

وفيما أشار الى ارتفاع حجم صادرات الكهرباء بنسبة 30 في المئة في الشهور الستة الأولى من العام الايراني (بدأ في 21 مارس/ آذار 2017) مقارنة عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام المنصرم، أضاف كردي: ان قيمة التصدير السنوي للكهرباء الى دول الجوار تتراوح بين 700 إلى 750 مليون دولار .وأوضح انه يتم تصدير الكهرباء الى العراق وأفغانستان وباكستان، فيما نستورد الكهرباء من أرمينيا في فترة ذروة الاستهلاك.

وحول المعدل التجاري لتصدير واستيراد الكهرباء، أعلن كردي ان حجم الصادرات يفوق الاستيراد بنسبة 5ر2 أو 3 أضعاف. وأكد ان المشاكل المصرفية والتحويلات المالية فيما يخص بتصدير الكهرباء الى العراق في طريقها الى الحل على ضوء خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي). وتابع قائلاً: انه وفقاً للمحادثات التي جرت مع الجانب العراقي سيقوم العراق بتسديد 50 في المئة من الديون المترتبة عليه والبالغة نحو 400 إلى 500 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.